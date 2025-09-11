Rendkívüli

Magyar Péter személyisége azonnal kiderül a videóiból – videó

Fucsovics MártonDebrecentenisz Davis-kupa

A történelmi tettre készülő Fucsovics Márton ezt már nem vállalná be

Óriási lehetőség előtt állnak férfi teniszezőink a Davis-kupában. Fucsovics Mártonék pénteken és szombaton Ausztriával játszanak a világ legjobb nyolc csapata közé kerülésért. A mérkőzéseknek a debreceni Főnix Aréna ad otthont, azaz a 33 éves nyíregyházi játékos szülővárosától mindössze 50 kilométerre ütheti a labdát. A korábbi játékostárs, jelenlegi szövetségi kapitány, Bardóczky Kornélhoz hasonlóan 15 éve válogatott játékos amondó nem lesz rajta teher, s reméli a többieken sem. A lapunknak nyilatkozó Fucsovics Márton azt is elárulta, miért nem szeretne már három meccset játszani.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 11. 5:25
Fucsovics Márton ismét szülővárosához közel játszhat a válogatottban
Fucsovics Márton ismét szülővárosához közel játszhat a válogatottban Fotó: Zador Peter
Magyarország a párharc esélyese, óriási szükség lesz a legrutinosabb teniszezőnkre az osztrákok elleni sorsdöntő mérkőzésen. Fucsovics Márton készen áll a nagy megméretésre, amelyen – a hozzá hasonlóan másfél évtizeden át válogatott – Bardóczky Kornél irányítja a csapatot.

Bardóczky Kornél (balra) és Fucsovics Márton (b4) is tagja volt a 2011-ben a fehéroroszokat legyőző csapatnak
Bardóczky Kornél (balra) és Fucsovics Márton (b4) is tagja volt a 2011-ben a fehéroroszokat legyőző csapatnak Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Földi Imre

Fucsovics Márton és Bardóczky Kornél már 2010-ben párost játszott a Davis-kupában, az volt az azóta is a nemzeti csapatot erősítő, immár egy ideje rangidős Fucsovics debütáló fellépése. Az észtek nyertek, ám egy komoly válogatottbeli karrier kezdődött el.

– Igen, emlékszem. Én akkor 18 éves voltam, először játszottam a Davis-kupában. Kornéllal két páros meccset is játszottunk. Szoktam nézegetni, de most pontosan nem tudom, hány meccset játszott ő, valamint én a nemzeti csapatban. A 15 évet viszont túl fogom szárnyalni. 

Örülök, hogy ő a kapitány, mert sok meccset megvívott, tudja, hogy milyen érzés ott állni a pályán. Tisztában van vele, mit jelent egy fontos találkozón szerepelni. 

A pályán kívül is rengeteget tud segíteni nekem és a többi játékosnak – foglalt állást lapunknak a meccsszámban előrébb tartó Fucsovics Márton, aki azt is elmondta, mi motiválja Magyarország színeiben, amelyekben elképesztő bravúrok sorozatát érte el.

– Ez belülről jön, nem készülök arra sehogy, hogy hazai pályán játszom. Mi egész évben utazunk, a családtagjaink, barátaink nem nagyon tudnak kijönni a helyszínre drukkolni. 

Az itthoni Davis-kupa meccsek viszont mindig lehetőséget kínálnak rá. Jó érzés, amikor ott ülnek rengetegen a teniszpálya mellett és csak neked szurkolnak.

Fucsovics Márton és a hazai pálya

Fociban nagy a rivalizálás Nyíregyháza és Debrecen között, azonban a két szomszédvár szurkolóit is összehozhatja a tenisz. A világranglistán az 59. helyen álló Fucsovics Mártonban van egy kis hiányérzet, hogy nem szülővárosában szerepelhet.

– Abszolút hazai pálya Debrecen is. Kicsit sajnáltam, hogy ha nem Budapestre esett a választás, akkor mégsem Nyíregyházán játszunk. Nem probléma, mégis közel vagyunk.

Nagyom remélem, hogy Nyíregyházáról sokan át fognak jönni, de az egész országból érkeznek majd emberek, és megtöltik az arénát, s jó teniszt láthatnak majd – fogadkozott a nyíregyházi teniszező, akitől megtudtuk, belépő reményében feltűnnek rég nem látott ismerősök.

– Próbálok mindenki igényének eleget tenni, de azért nekem is meg van kötve a kezem. 

Beosztaná az erejét

A harmadik ATP-tornagyőzelme után az US Openen nem járt sikerrel Fucsovics Márton, sőt, komoly aggodalomra adott okot, hogy fájdalmai voltak. A múlt héten jelezte, nincs szó sérülésről, a válogatott rendelkezésére áll. Azért adódott a kérdés, milyen állapotban van, mennyit tud, mer vállalni az osztrákok ellen.

– Úgy érzem, hogy gyorsan tudok regenerálódni. Már nem 23 éves vagyok, hanem 33, ellenben szerintem még soha nem teniszeztem ilyen jól és élveztem ennyire a játékot. 

Régen végignyomtam a három napot Davis-kupákon, ötszettes egyéni és páros meccseket is megvívtam. Most már ha lehet, inkább csak a fontosabb mérkőzésekre állnék be, két egyénire mindenképp. 

A párost nem biztos, hogy erőltetném. Megbeszéljük a kapitánnyal  – fogalmazott diplomatikusan, de határozottan a játékos, aki álmodik a nyolccsapatos világdöntőbe jutásról.

– Eljátszom a gondolattal, milyen lenne. Ez egy óriási lehetőség, mi vagyunk az esélyesek. Az én karrieremben is egy nagy mérföldkő lenne, idáig még egyszer sem jutottunk el a Davis-kupa-csapattal. Valahogy ezt mindenkinek pozitív nyomásként kellene elkönyvelnie! Rajtam nem lesz nyomás. Boldog és kiegyensúlyozott vagyok pályán és pályán kívül is  – mondta lapunknak az augusztusban megnősült Fucsovics Márton.

Az alábbi videón 2012-es nyíregyházi fellépését idézzük fel:

 

