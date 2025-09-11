A történelmi tettre készülő Fucsovics Márton ezt már nem vállalná be

Magyarország a párharc esélyese, óriási szükség lesz a legrutinosabb teniszezőnkre az osztrákok elleni sorsdöntő mérkőzésen. Fucsovics Márton készen áll a nagy megméretésre, amelyen – a hozzá hasonlóan másfél évtizeden át válogatott – Bardóczky Kornél irányítja a csapatot.

Bardóczky Kornél (balra) és Fucsovics Márton (b4) is tagja volt a 2011-ben a fehéroroszokat legyőző csapatnak Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Földi Imre

Fucsovics Márton és Bardóczky Kornél már 2010-ben párost játszott a Davis-kupában, az volt az azóta is a nemzeti csapatot erősítő, immár egy ideje rangidős Fucsovics debütáló fellépése. Az észtek nyertek, ám egy komoly válogatottbeli karrier kezdődött el.

– Igen, emlékszem. Én akkor 18 éves voltam, először játszottam a Davis-kupában. Kornéllal két páros meccset is játszottunk. Szoktam nézegetni, de most pontosan nem tudom, hány meccset játszott ő, valamint én a nemzeti csapatban. A 15 évet viszont túl fogom szárnyalni.

Örülök, hogy ő a kapitány, mert sok meccset megvívott, tudja, hogy milyen érzés ott állni a pályán. Tisztában van vele, mit jelent egy fontos találkozón szerepelni.

A pályán kívül is rengeteget tud segíteni nekem és a többi játékosnak – foglalt állást lapunknak a meccsszámban előrébb tartó Fucsovics Márton, aki azt is elmondta, mi motiválja Magyarország színeiben, amelyekben elképesztő bravúrok sorozatát érte el.

– Ez belülről jön, nem készülök arra sehogy, hogy hazai pályán játszom. Mi egész évben utazunk, a családtagjaink, barátaink nem nagyon tudnak kijönni a helyszínre drukkolni.

Az itthoni Davis-kupa meccsek viszont mindig lehetőséget kínálnak rá. Jó érzés, amikor ott ülnek rengetegen a teniszpálya mellett és csak neked szurkolnak.

Fucsovics Márton és a hazai pálya

Fociban nagy a rivalizálás Nyíregyháza és Debrecen között, azonban a két szomszédvár szurkolóit is összehozhatja a tenisz. A világranglistán az 59. helyen álló Fucsovics Mártonban van egy kis hiányérzet, hogy nem szülővárosában szerepelhet.

– Abszolút hazai pálya Debrecen is. Kicsit sajnáltam, hogy ha nem Budapestre esett a választás, akkor mégsem Nyíregyházán játszunk. Nem probléma, mégis közel vagyunk.

Nagyom remélem, hogy Nyíregyházáról sokan át fognak jönni, de az egész országból érkeznek majd emberek, és megtöltik az arénát, s jó teniszt láthatnak majd – fogadkozott a nyíregyházi teniszező, akitől megtudtuk, belépő reményében feltűnnek rég nem látott ismerősök.