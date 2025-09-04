Fucsovics tiszta vizet öntött a pohárba a Davis-kupa-szereplése kapcsán

Mindenki a fedélzeten, Magyarország a legerősebb csapatával írhat tenisztörténelmet. Fucsovics Mártonék számára a világdöntőbe, a legjobb 8 közé kerülés a tét a jövő heti, Ausztria elleni Davis-kupa-mérkőzésen.

Majdnem teljes a csapat: Piros Zsombor, Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bardóczky Kornél szövetségi kapitány és Valkusz Máté is készen áll a Davis-kupa-mérkőzésre Fotó: P. Fülöp Gábor/Magyar Nemzet

Fucsovics Márton jól van

Remek hírekkel szolgált a sokáig az első számú magyar férfi teniszezőnek számító, a világranglistán az előkelő 63. helyen álló Fucsovics Márton, aki hétfő óta készül Budapesten a Nemzeti Edzésközpontban. Pedig úgy tűnt, veszélybe kerülhet a Davis-kupa-szereplése.

– Az US Openen az első körben megfájdult a hátam, valószínűleg azért, mert az előző héten sok meccset játszottam.

Tehát nem húzódás, nem sérülés, csak egy fáradtság volt. Teljesen rendben vagyok, készülök a jövő hétre.

Papíron mi leszünk az esélyesebbek, de bármi megtörténhet. Mi is nyertünk már esélytelenként, mint tavasszal Kanadában. Nem szabad hátradőlni – adta ki a jelszót és oszlatta el a legfőbb kételyeket Fucsovics Márton. A 33 éves játékos a Magyar Teniszszövetség óbudai rendezvényén elmondta, hogy abszolút pozitív hatással volt a játékára, hogy megházasodott, amit bizonyít: versenyt is nyert augusztusban.

Csapathirdetés, indoklás

Fucsovics mellett Marozsán Fábián és Piros Zsombor helye is biztos szokott lenni a válogatottat jelentő Davis-kupában. Utóbbi nem vett részt a selejtező előző fordulójában, amikor Magyarország nagy meglepetésre idegenben jutott túl Kanadán. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány a csapatösszeállítás hátteréről beszélt.

– A csapat nagy része Kanadában is ott volt, Zsombi most visszatért hozzánk, így teljes lesz a csapat. A ranglista alapján a legjobb négy játékost neveztem meg Fucsovics, Marozsán (53.), Piros (156.) és Fajta Péter (496.) személyében. Az utolsó pillanatig ki szerettem volna várni, hogy az elmúlt egy évben a legmagasabb szintű teniszhez képest kevesebbet játszó és edző Valkusz Máté milyen formába kerül. Makk Péter és Boros Attila szintén ebbe a kategóriába tartoztak. Mindhármójukra jótékony hatással volt a versenyhelyet.

Máté megnyerte Mariborban a 25 ezer dolláros versenyt, személyesen láttam. Teljesen más játékos lett, mint korábban volt. Ezért is esett rá a választás, illetve Davis-kupa-tapasztalata miatt is

– avatott be a szakvezető, aki a rivális, a világranglistán 140. Sebastian Ofnert nélkülöző osztrákokról is szót ejtett.