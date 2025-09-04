Fucsovics MártonDavis Kupacsapathirdetéstenisz

Fucsovics tiszta vizet öntött a pohárba a Davis-kupa-szereplése kapcsán

A lehető legerősebb csapattal vág neki Magyarország az Ausztria elleni férfi tenisz Davis-kupa-mérkőzésnek. Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter és Valkusz Máté is a csapat tagja lesz a szeptember 12-13-i debreceni találkozón, amelynek a tétje a világ legjobb 8 csapata közé jutás. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány a válogatási elveiről és az osztrákok nagy hiányzójáról is beszélt a kerethirdető sajtótájékoztatón. Az US Openen hátfájdalmakkal játszó Fucsovics elárulta, milyen állapotban van.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 04. 16:36
Fucsovics Márton Tatabánya, 2024. február 2. Fucsovics Márton játszik a német Jan-Lennard Struff ellen a Magyarország-Németország Davis-kupa selejtező mérkőzésen Tatabányán 2024. február 2-án. MTI/Bodnár Boglárka
Eldőlt, hogy Fucsovics Márton ütőt ragadhat-e Ausztria ellen Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Mindenki a fedélzeten, Magyarország a legerősebb csapatával írhat tenisztörténelmet. Fucsovics Mártonék számára a világdöntőbe, a legjobb 8 közé kerülés a tét a jövő heti, Ausztria elleni Davis-kupa-mérkőzésen. 

Fucsovics Márton
Majdnem teljes a csapat: Piros Zsombor, Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bardóczky Kornél szövetségi kapitány és Valkusz Máté is készen áll a Davis-kupa-mérkőzésre Fotó: P. Fülöp Gábor/Magyar Nemzet

Fucsovics Márton jól van

Remek hírekkel szolgált a sokáig az első számú magyar férfi teniszezőnek számító, a világranglistán az előkelő 63. helyen álló Fucsovics Márton, aki hétfő óta készül Budapesten a Nemzeti Edzésközpontban. Pedig úgy tűnt, veszélybe kerülhet a Davis-kupa-szereplése.

– Az US Openen az első körben megfájdult a hátam, valószínűleg azért, mert az előző héten sok meccset játszottam. 

Tehát nem húzódás, nem sérülés, csak egy fáradtság volt. Teljesen rendben vagyok, készülök a jövő hétre.

Papíron mi leszünk az esélyesebbek, de bármi megtörténhet. Mi is nyertünk már esélytelenként, mint tavasszal Kanadában. Nem szabad hátradőlni – adta ki a jelszót és oszlatta el a legfőbb kételyeket Fucsovics Márton. A 33 éves játékos a Magyar Teniszszövetség óbudai rendezvényén elmondta, hogy abszolút pozitív hatással volt a játékára, hogy megházasodott, amit bizonyít: versenyt is nyert augusztusban. 

Csapathirdetés, indoklás

Fucsovics mellett Marozsán Fábián és Piros Zsombor helye is biztos szokott lenni a válogatottat jelentő Davis-kupában. Utóbbi nem vett részt a selejtező előző fordulójában, amikor Magyarország nagy meglepetésre idegenben jutott túl Kanadán. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány a csapatösszeállítás hátteréről beszélt.

– A csapat nagy része Kanadában is ott volt, Zsombi most visszatért hozzánk, így teljes lesz a csapat. A ranglista alapján a legjobb négy játékost neveztem meg Fucsovics, Marozsán (53.), Piros (156.) és Fajta Péter (496.) személyében. Az utolsó pillanatig ki szerettem volna várni, hogy az elmúlt egy évben a legmagasabb szintű teniszhez képest kevesebbet játszó és edző Valkusz Máté milyen formába kerül. Makk Péter és Boros Attila szintén ebbe a kategóriába tartoztak. Mindhármójukra jótékony hatással volt a versenyhelyet.

Máté megnyerte Mariborban a 25 ezer dolláros versenyt, személyesen láttam. Teljesen más játékos lett, mint korábban volt. Ezért is esett rá a választás, illetve Davis-kupa-tapasztalata miatt is

 – avatott be a szakvezető, aki a rivális, a világranglistán 140. Sebastian Ofnert nélkülöző osztrákokról is szót ejtett.

– Játékerő szerint első, ranglista szerint második. A legjobb helyen álló (93. a világranglistán – a szerk.) Filip Misolic itt lesz, de a felkészülésünkön semmit nem változtat. Annyi különbség lesz, hogy Ofner komoly játékerőt képviselt volna, nem jön. A másik két játékosuk, akik az egyéni mérkőzéseket vívhatja, Rodionov és Neumayer a 150. hely körül áll. 

A férfitenisz eszméletlenül erős világszinten, senkit nem lehet lebecsülni

 – mondta Bardóczky Kornél.

Fucsovics Márton
Elkezdte a közös munkát a magyar Davis-kupa-csapat Fotó: P. Fülöp Gábor/Magyar Nemzet

Nagy készülődés, akció

Ami pedig az előkészületeket illeti. A csapat vasárnap utazik Debrecenbe, ahol már a jelenleg külföldön versenyző Fajta Péter is csatlakozik hozzá. A Főnix Arénában 4000 néző befogadására alkalmas nézőtér áll majd rendelkezésre a teniszpálya oldalain. A szövetség kedvezményes jegyvásárlási akciót hirdetett, és mintegy száz rászorulót ingyenesen enged be a sportcsarnokba.

Nagyon izgalmas időszak ez, mert egy hét múlva Debrecenben már a sorsolást tartjuk majd. Hosszú hónapok óta dolgozunk együtt a helyi szervezőkkel, hogy a legjobb körülményeket biztosítsuk a csapatoknak. Bízom benne, hogy sikerül megtölteni a Főnix Arénát

 – fogalmazott Schmitt Petra, a Magyar Teniszszövetség főtitkára.

A Magyarország–Ausztria férfitenisz Davis-kupa-selejtező mérkőzést szeptember 12–13-án rendezik Debrecenben. A győztes részt vehet a 8 csapatos világdöntőn. Ilyen magasságokban még nem járt nemzeti válogatottunk...

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

