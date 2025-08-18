Álomesküvő: Fucsovics Márton titokban vette feleségül Molnár Ninit

Beszéltek arról, hogy melyek azok a tulajdonságok, amiért felnéznek a másikra, és arról is, hogy mindketten változtak valamennyit a másik hatására. A teniszező azt mondta, sokkal nyitottabb, amióta Nini az életében van, míg utóbbi úgy érzi, céltudatosabbá és motiváltabbá vált. Úgy vélik, a kapcsolatukat a tenisz mélyítette el, hiszen az elmúlt két évben rengeteg hullámhegyet és hullámvölgyet éltek át, ami elmélyítette a kapcsolatukat. Egyébként viccelődős párnak tartják magukat.

Kiderült az is, az esküvő után nem marad sok idejük a pihenésre, ugyanis utaznak Amerikába, mert kezdődik a US Open, ahova Nini is elkíséri a teniszezőt. Aztán további versenyek következnek, Japánba, Kínába mennek, emiatt most nem terveznek nászutat, azt majd valószínűleg az év végén pótolják.