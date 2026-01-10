kézilabdaLengyelországférfi kézilabda Eb

Előbújtak a lengyelek, újabb figyelmeztetés a magyar férfi kézilabda-válogatottnak

Lengyelország férfi kézilabda-válogatottja egy góllal, 33-32-re nyert Szerbia ellen felkészülési mérkőzésen. Mindez számunkra sem érdektelen, mert a magyar férfi kézilabda-válogatott január 15-én éppen a lengyelek ellen kezdi meg szereplését az Európa-bajnokságon.

2026. 01. 10.
A lengyel válogatott legyőzte Szerbiát
Úgy tűnik, a férfi kézilabda Európa-bajnokság F-csoportjában szereplő négy csapat nem tud veszíteni. A magyarok pénteken és szombaton is győztek Románia ellen. Az olaszok is két győzelmen vannak túl eddig: megverték Romániát és idegenben Feröert. Az izlandi csapat magabiztosan győzedelmeskedett a párizsi olimpián a legjobb négy közé jutott Szlovéniával szemben. Utolsóként a lengyelek is előbújtak és szombaton 33-32-re legyőzték a szerbeket.

A lengyeleket is komolyan kell venni

A férfi kézilabda Európa-bajnokság a sportág legszínvonalasabb tornája. A 24 idejutó csapat közül alig van olyan, amit gyengének lehet nevezni. A lengyelek az utóbbi években nagyon mélyre kerültek, de most úgy tűnik, elkezdik a zárkózást. Éppen ezért a magyar férfi kézilabda-válogatottnak is nagyon oda kell majd figyelni az első mérkőzésen, amelyet Lengyelország ellen játszunk január 15-én Kristianstadban.

 

 

