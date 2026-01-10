zaklatótársasházbíróságférfixvii kerületibudapesti rendőr - főkapitányságtávoltartás

Egy egész lakóközösség retteg a gyerekeket zaklató férfitól

Hatástalannak bizonyult a bíróság által elrendelt távoltartás a fővárosi XVII. kerületben, ahol egy férfi továbbra is büntetlenül keseríti meg a szomszédai mindennapjait. A lakók állandó félelemben élnek, mivel a kiskorú lányt célba vevő zaklató gátlástalanul hagyja figyelmen kívül a hatósági korlátozásokat.

2026. 01. 10. 21:12
Zaklató keseríti meg a lakóközösség életét
Zaklató keseríti meg a lakóközösség életét Forrás: Pexels
A családos lakók félelemben élnek egy XVII. kerületi társasházban, amelynek környékére egy férfi a bíróság által kijelölt ötszáz méteres távolságtartást semmibe véve rendszeresen visszajár. Az ünnepek elmúltával a lakók ismét összetalálkoztak a kényszerintézkedésre fittyet hányó zaklatóval, aki korábban egy tinédzser lányt inzultált – írta az Origo.hu.

Üzeneteket hagy a hóban a zaklató
Üzeneteket hagy a hóban a zaklató 
Fotó: Mesterséges Intelligencia

Nemcsak zaklató magatartásával van gond

Véget ért a törékeny nyugalom abban a XVII. kerületi társasházban, ahol egy 40 év körüli férfi a bírósági távoltartás ellenére ismét zaklatja 16 éves áldozatát. A férfi beteges rögeszméje, miszerint a tinédzser szerelmes belé, cseppet sem enyhült: legutóbb hóba rajzolt szívekkel és az ablak alatti hóemberépítéssel tette nyilvánvalóvá, hogy semmibe veszi az előírt 500 méteres távolságot.

A kislány édesanyja szerint a férfi korábban árnyékként követte gyermekét, dörömbölt az ajtajukon és levelekkel zaklatta őket, a lakók pedig tartanak a vélhetően bódult állapotban lévő elkövető kiszámíthatatlan agressziójától. Bár a lakók pokoli állapotokról, állandó ordibálásról és rongálásról számoltak be, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: december 18-a óta nem kaptak hivatalos bejelentést. A hatóság emlékeztetett, hogy a távoltartás megszegése azonnali őrizetbe vételt von maga után, de ehhez az áldozatoknak minden egyes incidenst jelenteniük kell.

 

