Egy egész lakóközösség retteg a gyerekeket zaklató férfitól

A családos lakók félelemben élnek egy XVII. kerületi társasházban, amelynek környékére egy férfi a bíróság által kijelölt ötszáz méteres távolságtartást semmibe véve rendszeresen visszajár. Az ünnepek elmúltával a lakók ismét összetalálkoztak a kényszerintézkedésre fittyet hányó zaklatóval, aki korábban egy tinédzser lányt inzultált – írta az Origo.hu.

Üzeneteket hagy a hóban a zaklató

Nemcsak zaklató magatartásával van gond

Véget ért a törékeny nyugalom abban a XVII. kerületi társasházban, ahol egy 40 év körüli férfi a bírósági távoltartás ellenére ismét zaklatja 16 éves áldozatát. A férfi beteges rögeszméje, miszerint a tinédzser szerelmes belé, cseppet sem enyhült: legutóbb hóba rajzolt szívekkel és az ablak alatti hóemberépítéssel tette nyilvánvalóvá, hogy semmibe veszi az előírt 500 méteres távolságot.

A kislány édesanyja szerint a férfi korábban árnyékként követte gyermekét, dörömbölt az ajtajukon és levelekkel zaklatta őket, a lakók pedig tartanak a vélhetően bódult állapotban lévő elkövető kiszámíthatatlan agressziójától. Bár a lakók pokoli állapotokról, állandó ordibálásról és rongálásról számoltak be, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: december 18-a óta nem kaptak hivatalos bejelentést. A hatóság emlékeztetett, hogy a távoltartás megszegése azonnali őrizetbe vételt von maga után, de ehhez az áldozatoknak minden egyes incidenst jelenteniük kell.