vonatbudapestkelenföld

Változik néhány dolog a Keleti pályaudvaron hétfőtől, mutatjuk, mire kell odafigyelni

Hétfőn megkezdődik a Keleti pályaudvar 12. és 13. vágánya közötti peron átépítése akadálymentes magasperonná, amely a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő vonatok fogadását is szolgálja – közölte a MÁV.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 20:49
Budapest, Keleti-pályaudvar Fotó: littlewhitecrow Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A MÁV tájékoztatása szerint január 12-én megkezdődik a Keleti pályaudvar 12. és 13. vágányai közötti peron átépítése akadálymentes magasperonná. Az átalakításra azért van most lehetőség, mert a Déli Körvasút építése miatt elrendelt vágányzár idején a dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, így a Keleti pályaudvar forgalma átmenetileg csökken.

A beruházás célja, hogy 

a Keleti pályaudvar alkalmassá váljon a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő vonatok fogadására, köztük a szerb vasúttársaság által üzemeltetni tervezett, kínai gyártmányú, alacsony padlós Soko motorvonatokéra is.

A MÁV felhívta a figyelmet arra, hogy január 12. és február 28. között a Ferencváros–Kelenföld szakaszon zajló munkálatok miatt változik a közlekedési rend. 

A Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok ebben az időszakban Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak, menetrendjük egyébként nem módosul. 

A Keleti pályaudvar Kerepesi út felőli, 11–13. vágányoknál található kapuját február végéig lezárják.

Az akadálymentesítés részeként egy mintegy 300 méter hosszú és 6 méter széles magasperon épül, amely az európai szabványoknak megfelelően a sínkorona felett 55 centiméteres magasságú lesz. 

A munkálatok során mintegy 1800 négyzetméternyi peronterületet alakítanak át, 34 kábel- és közműaknát emelnek meg, valamint 500 négyzetméternyi új taktilis burkolatot alakítanak ki.

A kivitelezés részeként állagmegóvási munkákat végeznek a perontető tartóoszlopain, továbbá vágányszabályozást is végrehajtanak az érintett vágányokon és váltókon. A bontási munkák január végéig tartanak, az építési fázis várhatóan február végére fejeződik be. A MÁV közlése szerint ezt követően indulhat meg a Budapest–Belgrád vasútvonalon a menetrendszerinti közlekedés.

Borítókép: A budapesti Keleti pályaudvar (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu