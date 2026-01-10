Változik néhány dolog a Keleti pályaudvaron hétfőtől, mutatjuk, mire kell odafigyelni

A MÁV tájékoztatása szerint január 12-én megkezdődik a Keleti pályaudvar 12. és 13. vágányai közötti peron átépítése akadálymentes magasperonná. Az átalakításra azért van most lehetőség, mert a Déli Körvasút építése miatt elrendelt vágányzár idején a dunántúli távolsági vonatok többsége Kelenföldön fordul, így a Keleti pályaudvar forgalma átmenetileg csökken.

A beruházás célja, hogy

a Keleti pályaudvar alkalmassá váljon a Budapest–Belgrád vasútvonalon közlekedő vonatok fogadására, köztük a szerb vasúttársaság által üzemeltetni tervezett, kínai gyártmányú, alacsony padlós Soko motorvonatokéra is.

A MÁV felhívta a figyelmet arra, hogy január 12. és február 28. között a Ferencváros–Kelenföld szakaszon zajló munkálatok miatt változik a közlekedési rend.

A Dunántúlról a Keleti pályaudvarra érkező és onnan induló belföldi távolsági vonatok ebben az időszakban Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak, menetrendjük egyébként nem módosul.

A Keleti pályaudvar Kerepesi út felőli, 11–13. vágányoknál található kapuját február végéig lezárják.

Az akadálymentesítés részeként egy mintegy 300 méter hosszú és 6 méter széles magasperon épül, amely az európai szabványoknak megfelelően a sínkorona felett 55 centiméteres magasságú lesz.

A munkálatok során mintegy 1800 négyzetméternyi peronterületet alakítanak át, 34 kábel- és közműaknát emelnek meg, valamint 500 négyzetméternyi új taktilis burkolatot alakítanak ki.

A kivitelezés részeként állagmegóvási munkákat végeznek a perontető tartóoszlopain, továbbá vágányszabályozást is végrehajtanak az érintett vágányokon és váltókon. A bontási munkák január végéig tartanak, az építési fázis várhatóan február végére fejeződik be. A MÁV közlése szerint ezt követően indulhat meg a Budapest–Belgrád vasútvonalon a menetrendszerinti közlekedés.