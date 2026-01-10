Szombaton az Egyesült Államok újabb csapást mért a közel-keleti országra, amellyel Edgar Brian Torres Tovar őrmester és William Nathaniel Howard őrmester halálát torolták meg, akik december 13-án vesztették életüket – számolt be a Fox News. A decemberi, amerikai katonákat ért támadás után, amelyben a két amerikai katonán kívül egy amerikai tolmács is meghalt, Donald Trump amerikai elnök megtorlást ígért, és kijelentette, hogy „sok kárt fognak okozni azoknak, akik ezt tették”.„Nagyszerű hazafikat öltek meg rossz emberek, és nem a szíriai kormány – az ISIS volt” – mondta. Trump nem tett hivatalos nyilatkozatot a szombati támadásról.
Az Egyesült Államok újabb támadást hajtott végre az Iszlám Állam ellen + videó
Az amerikai hadsereg több csapást mért Szíriában az Iszlám Állam bázisaira. A Közel-Keletet felügyelő amerikai Központi Parancsnokság (US Central Command) közölte, hogy több csapás érte az ISIS bázisait Szíriában. A támadás a december 19-én indított Hawkeye Strike - Sólyomszem hadművelet része volt.
A Közel-Keletet felügyelő amerikai Központi Parancsnokság (US Central Command) közölte, hogy több csapás érte az ISIS több célpontját Szíriában. Ez a december 19-én indított Hawkeye Strike hadművelet része volt.
A mai támadások az ISIS-t célozták meg Szíria egész területén, részeként annak a folyamatos elkötelezettségünknek, hogy felszámoljuk a harcosaink ellen irányuló iszlám terrorizmust, megakadályozzuk a jövőbeli támadásokat, és megvédjük az amerikai és partneri erőket a régióban
– közölte a Centcom egy nyilatkozatban.
Három órával a támadások után Donald Trump elnök a Truth Socialon a következőket írta: „Az Amerikai Egyesült Államok a legmenőbb és legsikeresebb ország a világon!!!”.
A támadásra azután került sor, hogy Tom Barrack, az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja Damaszkuszban találkozott Ahmed al-Sharaa szíriai elnökkel, Asaad al-Shaibani külügyminiszterrel és csapata tagjaival, hogy megvitassák az aleppói fejleményeket.
Az Egyesült Államok kormánya üdvözli Szíria történelmi átalakulását, és támogatja Ahmed al-Sharaa elnök vezette szíriai kormányt az ország stabilizálásában, a nemzeti intézmények újjáépítésében és az összes szíriai béke, biztonság és jólét iránti vágyainak teljesítésében
– írta Barrack az X-en.
Hangsúlyozta: „Az Egyesült Államok régóta támogatja az ISIS legyőzésére és a szíriai stabilitás előmozdítására irányuló erőfeszítéseket.”
Az Egyesült Államok korábban, december 19-én már támadást indított Szíria ellen.
A Trump-adminisztráció akkor bejelentette, hogy legalább hét ISIS-harcost megölt és körülbelül egy tucatnyi tagot elfogott a terrorista csoportból. Az amerikai Központi Parancsnokság közleményében azt írta, hogy december 20. és 29. között 11 missziót hajtottak végre, miután először légitámadásokat indítottak az Iszlám Állam harci eszközei és infrastruktúrája ellen.
A jordániai hatóságokkal együttműködésben végrehajtott légitámadások 70 célpontot értek Szíria középső részén.
A Centcom közleménye szerint az azóta végrehajtott műveletek során az amerikai hadsereg és a régió más erői, köztük Szíria, négy fegyverraktárat semmisítettek meg – írta a Daily Mail.
Nem fogunk engedni
– mondta a parancsnokságot vezető Brad Cooper admirális a közleményben, hozzátéve:
Kitartóan elkötelezettek vagyunk abban, hogy a regionális partnereinkkel együttműködve felszámoljuk az ISIS által az Egyesült Államok és a régió biztonságára jelentett fenyegetést.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
