Orbán Viktor az aranykonvojról: nemcsak nyugatról, hanem Ukrajnából is érkezett pénz

– Még ha csak a pénzről lenne szó, már az is szokatlan, de kértem egy kimutatást arról, Magyarországon a többi ország irányába milyen pénzmozgások szoktak történni, és a magyar bankok, amelyek nem csak Magyarországon működnek, mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak, de köszönő viszonyban sincs a kettő egymással. És ez csak egy szállítmány. De még ennél is szemetszúróbb, hogy tábornokok irányították az egészet, sőt személyesen kísérték – fogalmazott az ukrán aranykonvoj kapcsán Orbán Viktor, aki a Bayer Show vendégeként adott interjút. A miniszterelnök közölte, az ügyben jelenleg is egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik.

Mint ismert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.

– Én az áthaladás szót nem használnám, bejött ide Magyarországra és itt mozgatták – húzta alá a kormányfő, majd azzal folytatta: Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg valahol, vagy hozták valahova, most vizsgáljuk. De van egy izgalmasabb dolog ennél, hogy nemcsak nyugatról hoztak be ide pénzt, hanem Ukrajnából is visszafele, most ezeket is felgöngyölítették. Ukrajnából ki? Abból a csóró országból? – tette fel a kérdést a kormányfő, aki szerint fontos, hogy megvizsgálják a másik irányú pénzmozgást is, vagyis ami bejött Ukrajnából és innen küldték tovább.

Az ukrán fenyegetésekről a kormányfő elmondta: nem esik jól, de nem szabad, hogy ezek befolyásolják és félelemhez vezessenek.

Ha meg vagy fenyegetve, abban a pillanatban nem tudsz kihasználni lehetőségeket Magyarország számára

– vélekedett.