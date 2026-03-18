Zelenszkij lassan a feledés homályába vész?

Március 18-án Madridba érkezett, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel találkozzon.

Korábban tanácsadói azt jelezték, hogy az elnök csak indokolt esetben hagyja el az országot, ám a közel-keleti háború harmadik hetére Ukrajna Oroszországgal szembeni küzdelme kezd háttérbe szorulni a nemzetközi napirenden.

Londonban, Brüsszelben és más európai fővárosokban nem vitatják Ukrajna jelentőségét, ugyanakkor a nyugati diplomaták és döntéshozók nehezen tudnak elegendő kapacitást biztosítani két súlyos válság párhuzamos kezelésére.

Meanwhile, Zelensky is on a “Don’t Forget About Me” tour, according to British media pic.twitter.com/ZrkGecsgJM — Jungle Journey (@JnglJourney) March 17, 2026

Az iráni konfliktus jelentős mértékben leköti a Trump-adminisztráció figyelmét, így az amerikai közvetítésű béketárgyalások hátrébb kerültek a prioritások között.

Azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael hadműveleteket indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen, Zelenszkij arra törekszik, hogy hasznos partnerként jelenjen meg az iráni támadásokat elszenvedő országok számára. Az ukrán elnök most először kezdett egyeztetéseket harmadik államokkal ukrán gyártású fegyverek eladásáról, ezzel feloldva a háborúhoz kapcsolódó exportkorlátozásokat. Az Öböl menti országok ugyan nem lépnek fel nyíltan Ukrajna ellen, de eddig is inkább semleges álláspontot képviseltek, anélkül hogy támogatnák Oroszország háborús lépéseit.

Zelenszkij abban bízik, hogy sikerül támogatást szereznie tőlük, vagy legalább elérni, hogy segítséget nyújtsanak — például Patriot légvédelmi rendszerek biztosításával, illetve azzal, hogy Putyint tűzszünet mérlegelésére ösztönzik.

A londoni és párizsi utak inkább sürgető jelzések Kijev szükségleteiről. Négy, az Ukrajnával folytatott egyeztetésekben részt vevő uniós diplomata szerint a közel-keleti konfliktus elterelte Washington figyelmét a békemegállapodásról. Hozzátették: mindez Oroszország számára kedvező helyzetet teremt, amit az emelkedő olajárak, az amerikai szankciók enyhítése, valamint a Kijevnek szánt amerikai lőszerek gyors fogyása is erősít.