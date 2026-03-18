Ukrajna államfője ismét európai körútra indult, és szövetségeseit folyamatos támogatásra kéri, miközben a nemzetközi figyelem egyre inkább Irán felé fordul. Volodimir Zelenszkij március 17-én Londonba utazott, ahol Keir Starmer brit kormányfővel tárgyalt, és sürgető üzenetet fogalmazott meg: „Ne feledkezzetek meg rólam.” Az előző héten Párizsban járt, ahol Emmanuel Macronnal egyeztetett, valamint Romániában is tárgyalásokat folytatott Ukrajna stratégiai irányvonaláról – számolt be cikkében az Origo.
Zelenszkij lassan a feledés homályába vész?
A nemzetközi figyelem immár harmadik hete a Közel-Keletre és az ott zajló konfliktusra szegeződik. Az Egyesült Államok kapacitásait most az iráni konfliktus rendezése köti le, így kevesebb figyelem jut Ukrajna számára. Volodimir Zelenszkij a háttérbe szorulástól tartva indult európai körútra, hogy újra emlékeztesse szövetségeseit: Kijevnek folyamatos támogatásokra van szüksége a túléléshez.
Március 18-án Madridba érkezett, hogy Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel találkozzon.
Korábban tanácsadói azt jelezték, hogy az elnök csak indokolt esetben hagyja el az országot, ám a közel-keleti háború harmadik hetére Ukrajna Oroszországgal szembeni küzdelme kezd háttérbe szorulni a nemzetközi napirenden.
Londonban, Brüsszelben és más európai fővárosokban nem vitatják Ukrajna jelentőségét, ugyanakkor a nyugati diplomaták és döntéshozók nehezen tudnak elegendő kapacitást biztosítani két súlyos válság párhuzamos kezelésére.
Az iráni konfliktus jelentős mértékben leköti a Trump-adminisztráció figyelmét, így az amerikai közvetítésű béketárgyalások hátrébb kerültek a prioritások között.
Azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael hadműveleteket indított az Iráni Iszlám Köztársaság ellen, Zelenszkij arra törekszik, hogy hasznos partnerként jelenjen meg az iráni támadásokat elszenvedő országok számára. Az ukrán elnök most először kezdett egyeztetéseket harmadik államokkal ukrán gyártású fegyverek eladásáról, ezzel feloldva a háborúhoz kapcsolódó exportkorlátozásokat. Az Öböl menti országok ugyan nem lépnek fel nyíltan Ukrajna ellen, de eddig is inkább semleges álláspontot képviseltek, anélkül hogy támogatnák Oroszország háborús lépéseit.
Zelenszkij abban bízik, hogy sikerül támogatást szereznie tőlük, vagy legalább elérni, hogy segítséget nyújtsanak — például Patriot légvédelmi rendszerek biztosításával, illetve azzal, hogy Putyint tűzszünet mérlegelésére ösztönzik.
A londoni és párizsi utak inkább sürgető jelzések Kijev szükségleteiről. Négy, az Ukrajnával folytatott egyeztetésekben részt vevő uniós diplomata szerint a közel-keleti konfliktus elterelte Washington figyelmét a békemegállapodásról. Hozzátették: mindez Oroszország számára kedvező helyzetet teremt, amit az emelkedő olajárak, az amerikai szankciók enyhítése, valamint a Kijevnek szánt amerikai lőszerek gyors fogyása is erősít.
Magyar Péter és az ukrán vezetés kapcsolata évekre vezethető vissza
Korábbi cikkünkben már beszámoltunk róla, hogy az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.
Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij együtt a biztonságpolitikai konferencián
Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenyszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen.
Magyar Péter a közösségi oldalán is többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett.
