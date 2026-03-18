Ebben az alföldi városban is elhasalt Magyar Péter, hiába segíti a Facebook, a valóságban nem kíváncsiak rá

Bohár Dániel posztolt egy képet, amin azt mutatja meg, hogy a Tisza Párt iránti érdeklődés a város lakosságához viszonyítva gyérnek mutatkozik. Magyar Péter az országjárása során Kunszentmiklósra érkezett. A megafonos Bohár Dániel megjegyezte:

Hiába a facebookos beavatkozás! A valóság mást mutat! A 8 ezres Kunszentmiklóson alig páran mentek ki meghallgatni a tiszást.

A riporter arra utal, hogy napvilágot látott: ukránpárti cenzor korlátozza a tartalmakat a Facebookon . Elon Musk világhírű influenszere azt állítja: a választások előtt korlátozhatták Orbán Viktor tartalmait a Facebookon.

A riporter a posztja alatt megjegyezte:

Hiába próbálkoznak, a magyarokat nem lehet átverni.

Magyar Péter rendre a városokban is felsül, egyre kisebb az érdeklődés a fórumai iránt.