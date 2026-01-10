DániaGrönlandMette Frederiksen

Grönland számára történelmi pillanat következhet?

Dánia számára nehéz döntések ideje következhet Donald Trump amerikai elnök kijelentései után. Az Egyesült Államok elnöke szerint stratégiai okok miatt van szüksége Grönlandra, amely azonban hosszú ideje függetlenségéért küzd. Az Egyesült Államok elnökének terveit azonban a szigetország lakossága egyértelműen visszautasítja. Az öt grönlandi parlamenti párt közleményben szólította fel az Egyesült Államokat, hogy vessen véget a Grönlanddal szembeni tiszteletlenségének.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 21:31
A grönlandi zászló (Erfalasorput) lobog a koppenhágai Tivoli-kastély tetején Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Donald Trump kijelentései komoly vihart kavartak, hiszen a Dániához tartozó, de autonóm státuszt élvező sziget már hosszú ideje küzd függetlenségéért. Grönland kérdése tehát közel sem olyan egyszerű mint amilyennek tűnik. A szigetország most megkerülné Koppenhágát és direkt tárgyalásokat folytatna Washingtonnal – írja a Reuters

Grönland kérdése komoly kihívás elé állítja a dán miniszterelnököt 
Fotó: YOAN VALAT / POOL

A venezuelai katonai akció után nem sokkal Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy továbbra is igényt tart Grönlandra, nemzetbiztonsági okok miatt. Mette Frederiksen dán miniszterelnök egyértelműen elutasította a „fenyegetést” és jelezte, hogy a NATO végét jelentheti egy amerikai beavatkozás. 

Dánia számára a probléma azonban összetett: Grönland hosszú ideje küzd a függetlenségéért, most pedig akár ki is használhatja a kínálkozó alkalmat. 

Európa vezetői ugyan nem győztek felsorakozni Dánia mögött, azonban az autonómiát élvező Grönland soha nem titkolta, hogy függetlenségre vágyik. 

A szigetország 1979 óta folyamatosan távolodik Dániától. 

Ekkor kapott ugyanis a sziget autonóm státuszt és saját parlamentet. Később aztán a 2009-ben egy megállapodás ki is mondta, hogy a sziget amennyiben szeretne, függetlenné válhat. 

Ez a két tényező azonban nagyon nehéz helyzetbe hozza Dániát. Koppenhága évi nagyjából 4,3 milliárd dán koronát (610 millió dollár) költ Grönland támogatására, ami mindössze a szigetország GDP-jének a 0,2 százaléka. Az Egyesült Államok egyik kritikája pedig éppen az volt, hogy Dánia nem költ eleget a stratégiai jelentőségű terület védelmére. 

Koppenhága ugyan nemrég további forrásokat jelentett be, amelyek a sziget védelmének megerősítését szolgálják, azonban könnyen lehet, hogy végül üres zsebbel és Grönland nélkül távozik az asztaltól.

Ugyanakkor a dán vezetésnek nincs sok választása, mint ragaszkodni diplomáciai hitelességének megőrzése mellett, főleg, hogy hamarosan választás következik, amely során Mette Frederiksen sorsát feltehetőleg Grönland kérdése is befolyásolja majd. Ugyanakkor az európai nagyhatalmak sem véletlenül aggódnak, hiszen a terület stratégiai jelentőségén túl precedenst teremthetne az eset, amely során más államok is megpróbálhatják felrúgni a második világháborúban megszilárdult határokat. 

Grönlandi pártok: „Nem amerikaiak, nem dánok, hanem grönlandiak akarunk lenni”

Grönland politikai pártjai egységes álláspontjukat hangoztatva leszögezték, hogy nem amerikaiak, nem dánok, hanem grönlandiak akarnak lenni, miután Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok békés vagy erőszakos eszközökkel, de meg fogja szerezni a hatalmas sarkvidéki szigetet.

A közös közleményt pénteken írta alá az öt grönlandi parlamenti párt – a kormánykoalíciót alkotó négy párt és a sziget mielőbbi függetlenségét szorgalmazó egyetlen ellenzéki párt, a tavalyi választásokon a szavazatok egynegyedét megszerző Naleraq – a dán autonóm terület törvényhozásában, az Inatsisartutban. 

A pártok felszólították az Egyesült Államokat, hogy vessen véget a Grönlanddal szembeni tiszteletlenségének – közölte az MTI.

Grönland jövőjét a grönlandi népnek kell eldönteni. Más országok nem avatkozhatnak bele

– hangsúlyozták. Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból kell átvennie az irányítást Grönland felett. 

Nem hagyhatjuk, hogy Oroszország vagy Kína megszállja Grönlandot. Ha mi nem tesszük meg, ők fogják megtenni. Tehát valamit tennünk kell Grönlanddal, akár békés, akár erőszakos eszközökkel

– jelentette ki az amerikai elnök. 

Borítókép: A grönlandi zászló (Erfalasorput) lobog a koppenhágai Tivoli-kastély tetején (Fotó: AFP) 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

