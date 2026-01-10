Grönland számára történelmi pillanat következhet?

Donald Trump kijelentései komoly vihart kavartak, hiszen a Dániához tartozó, de autonóm státuszt élvező sziget már hosszú ideje küzd függetlenségéért. Grönland kérdése tehát közel sem olyan egyszerű mint amilyennek tűnik. A szigetország most megkerülné Koppenhágát és direkt tárgyalásokat folytatna Washingtonnal – írja a Reuters.

Grönland kérdése komoly kihívás elé állítja a dán miniszterelnököt

A venezuelai katonai akció után nem sokkal Donald Trump amerikai elnök jelezte, hogy továbbra is igényt tart Grönlandra, nemzetbiztonsági okok miatt. Mette Frederiksen dán miniszterelnök egyértelműen elutasította a „fenyegetést” és jelezte, hogy a NATO végét jelentheti egy amerikai beavatkozás.