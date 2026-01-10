A hazug műmájer figurák idejének vége

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a nagyobbik kormánypárt jelöltállító kongresszusán azt üzente Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének: „élvezd ki a következő három hónapot, Peti!”, és hangot adott azon véleményének, hogy „a Magyar Péter- és Radnai Márk-féle hazug műmájer figurák idejének vége”.

A kormánypárti politikus azt is üzente Magyar Péternek, hogy nyilatkozzon még az ipari kamerának is, mert április után nem marad semmije.

Melegszik a pite, Peti. A helyzet az, hogy április után nem lesz családod, már most sincs, a szavazóid, akik még csak nem is kedvelnek, el fognak tűnni, mintha nem is lettek volna, a sajtó támogatása meg fog szűnni, egyedül a Tarr marad neked, meg a Ruszin, de azzal vigyázz, mert annak fegyvere van, de őket megtarthatod

– mondta. Hozzátette, hogy ez lesz áprilisban, a Tisza és Magyar Péter veresége után.

Menczer Tamás arról is beszélt, tudja, hogy ők is úgy vannak vele, inkább elvégzik naponta tíz ember munkáját, mint hogy utána négy évig nézzék, amint egy hazug ember tönkreteszi a hazánkat.

Ne legyen kétségetek, minden szó szerint igaz, amit mondunk róla, minden aljasságot végrehajtana és elvégezne, amit Brüsszelből parancsolnak és amit Weber parancsol. Magyar Péter támogatná a háborút, Ukrajna uniós tagságát, elvenné a magyarok pénzét, odaadná Ukrajnának, a multiknak és a bankoknak is

– hangsúlyozta.

A kommunikációs igazgató azt mondta, legalább három oka van, hogy Fidesz–KDNP a választás esélyese. Az egyik, hogy kizárólag egy Fidesz-kormány tudja Magyarországot megvédeni a háborútól és minden más veszélytől, a második, hogy kizárólag a Fidesz képviselői képesek valóban tenni a választókörzetekben élőkért, a harmadik pedig Orbán Viktor.