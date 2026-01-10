Rendkívüli

Úgy hazudnak a Tiszások, mintha olvasnák



Molnár Csaba
2026. 01. 10. 14:39
Molnár Csaba, Facebook: „Rendszeresen olvashatunk három, a választások kimeneteléről szóló állítást tiszás politikusoktól, támogatóktól, pártsajtótól, kommentelőktől. Fussunk végig rajtuk! 1. “A Tisza toronymagasan vezet, Orbán már megbukott, a győzelem teljesen biztos, sőt a kétharmad is meglesz”. 2. “A DK egy-két százalékon áll, kizárt, hogy bejut a Parlamentbe”. 3. “A DK ne induljon a választásokon, lépjen vissza, mert az indulása veszélyezteti a kormányváltást”. Hogy is van ez? A Tisza tuti, hogy kétharmaddal nyer, de egy “egyszázalékos” párt veszélyezteti a kormányváltást, vagyis a sima, nem kétharmados győzelmet is? Ugye mindenki látja, hogy mennyire ellentmondásosak ezek az állítások. Nemcsak politikailag, de a legegyszerűbb józan ész alapján is kizárt, hogy ez a három állítás egyszerre igaz legyen. Hogyan veszélyeztethetne egy “egyszázalékos” párt egyszerű többséges győzelmet, ha már a kétharmad is megvan?!”

