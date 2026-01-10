Hamarosan kezdődik a Fidesz jelöltállító kongresszusa, kövesse nálunk élőben! + videó

Szombaton 13 órakor kezdődik a Fidesz jelöltállító kongresszusa, az eseményen színpadra állnak majd a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjei, akik az áprilisi választáson fogják megmérettetni magukat, de ma jelentik be hivatalosan azt is, hogy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök-jelölt a tavaszi országgyűlési választáson. A 13 órakor kezdődő rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök mellett várhatóan számos meghatározó kormánypárti politikus is felszólal. A nap folyamán lapunk élő szöveges tudósítással számol be a kongresszusról.

A miniszterelnök hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva a kongresszus kapcsán elmondta:

Ma a Fidesz testületeiben az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam. Keresik, de egyelőre még nem találták.

A kormányfő hozzátette: ha meglesz, akkor ez változhat, de idén még ő lesz a jelölt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a mai rendezvény kapcsán elmondta, várhatóan a Fidesz vezető politikusai és emblematikus jelöltjei mellett jelen lesznek azok a külföldi patrióta politikusok is, akik támogatják Orbán Viktort. Természetesen beszédet tart a miniszterelnök is, aki megfogalmazza, mi a Fidesz kínálata, és mivel kéri miniszterelnök-jelöltként a választók támogatását – közölte Deák Dániel.

Orbán Viktor a budapesti Fidesz jelöltállító ülésén (Forrás: Facebook)

A Fidesz Európa legsikeresebb politikai közössége

Kedden már bemutatták, hogy a fővárosban a Fidesz–KDNP kikkel vág neki a választásnak. A budapesti Fidesz jelöltállító gyűlésén Orbán Viktor is felszólalt, a kormányfő arról beszélt, a jelöltjeik rátermettek, erősek, és értik a dolgukat.

Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik. – Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon – szögezte le.