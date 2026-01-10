Már 22 ezer édesanya kérte az szja-mentességet – útmutató, hogyan kell intézni

Akinek jár valamilyen adókedvezmény, mert például gyermeke után családi kedvezményre jogosult, többgyermekes édesanya, 30 év alatti anya, már a januári fizetéssel megkaphatja, ha a napokban, még a bérszámfejtés előtt leadja adóelőleg-nyilatkozatát munkáltatójának, kifizetőjének – közölte az adóhivatal.

A szja-kedvezmény igénylése online gyorsan megy, sok édesanya már beadta (Fotó: Shutterstock)

Online ráadásul különösen gyorsan megy, a NAV elektronikus űrlapjain, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) már eleve ki van töltve az adatok nagy része, így szinte csak végig kell kattintgatni az egyszerű felületen, és a kitöltött nyilatkozatot a NAV továbbítja a munkáltatónak, kifizetőnek.

Aki a hagyományos, papíros megoldások híve, a NAV honlapjáról kinyomtathatja és kitöltheti kézzel is a nyilatkozatot, ez esetben két példányban, aláírva adhatja le munkahelyén.

A nyilatkozatok egy részét a munkáltató már folytatólagosan figyelembe veszi, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem kell évről évre kitölteni, elég egyszer, és azt a munkáltató gyakorlatilag visszavonásig figyelembe veszi.

Ilyen a többgyermekes anyák kedvezményéről szóló űrlap. Így aki már tavaly nyilatkozott a háromgyermekes anyák kedvezményéről, neki már idén ezt sem kell megtennie. A kétgyermekes édesanyáknak még idén nyilatkozni kell, és érdemes ezt mielőbb megtenni, ha szeretnék, hogy a januári fizetésük is több legyen.

Amit még tudni kell az szja-mentességről

Fontos, hogy a családi kedvezményről és a harminc év alatti anyáknak járó szja-mentességről viszont minden évben nyilatkozni kell. 2026 másik újítása az összevont nyilatkozat, amelyben a családi kedvezmény mellett a többgyermekes anyák szja-mentességéről is lehet nyilatkozni, ha a többgyermekes édesanya családi kedvezményre is jogosult.

Aki nem kéri az év közbeni igénybevételt, tehát nem szeretné, hogy munkáltatója, kifizetője havonta érvényesítse a kedvezményeket, nem kell nyilatkozatot tennie, a 2026-ra vonatkozó bevallásában, egy összegben kérheti a neki járó összeget. Aki pedig tavaly év közben nem igényelte a kedvezményeket, a 2025-ös szja-bevallás benyújtásával kapja meg a neki járó kedvezményeket. A kedvezményekről minden információ megtalálható a NAV honlapján, és a legfontosabb tudnivalók mellett az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők egy kattintással. Az online kitöltéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztráció szükséges – közölte a NAV.