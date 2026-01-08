Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

gyermekszjaszja mentességkopp mária intézet a népesedésért és a családokértcsaládi adókedvezménycsalád

Ismerik és támogatják a magyarok a kormány családi adócsökkentési programját

– A magyarok kétharmada támogatja a kormány új családpolitikai intézkedéseit – derül ki a KINCS felméréséből. A kutatás szerint háromnegyedük úgy látja, hogy az adókedvezmények mind a nagycsaládosoknak, mind az egyszülős családoknak jelentős segítséget jelentenek a mindennapokban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 9:24
család Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A KINCS 2025 év végén végzett reprezentatív kutatásának eredményei szerint A magyarok ismerik a családi adócsökkentési program újabb elemeit,

 a legtöbben a 30 év alatti anyák teljes munkajövedelmének adómentességéről hallottak (90 százalék), míg a 40 év alatti kétgyermekes nők élethosszig tartó szja-mentességéről a válaszadók 88 százaléka, a családi adókedvezmény megduplázásáról pedig 86 százalékuk értesült 

– derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb felméréséből. Mint írták, a legtájékozottabbak mindhárom intézkedést érintően a gyermekesek és az idősebbek voltak. 

 

A gyermektelenek is elismerik

A szervezet közleménye szerint a családi adókedvezmény összegének újabb emelését a megkérdezettek 70 százaléka támogatja, és szintén ennyien szükségesnek is gondolják azt. 

Fotó: Shutterstock

Az intézkedés különösen a gyermeket nevelők körében népszerű, ugyanakkor a gyermektelenek körében is 63 százalékos az egyetértés. A 30 év alatti édesanyák szja-mentességével 67 százalék, a 40 év alatti kétgyermekes nők adómentességével pedig 64 százalék ért egyet, és csaknem kétharmad azoknak az aránya, akik szerint indokolt és hasznos az adómentesség bevezetése. 

Az egyetértés különösen magas a szülők, körében, de a gyermektelenek több mint fele is támogató az anyákat érintő kedvezményekkel kapcsolatban.

 Az anyák szja-mentességét azért is fontos lépésnek tartják, mert háromnegyedük (75 százalék) szerint az az ideális, ha egy nőnek 30 éves kora előtt már van egy gyermeke és kétharmaduk (68 százalék) szerint jó, ha 40 éves kor előtt a második gyermek is megszületik.

 A magyarok háromnegyede úgy véli, hogy 

a családi adócsökkentési intézkedések a gyermekek számától függetlenül minden család számára valódi segítséget jelentenek.

Hasonló arányban gondolják úgy, hogy a családi adókedvezmény megduplázása és az anyák szja-mentessége az egyszülős családok, így az egyedülálló édesanyák számára is nagy támogatást adnak (77 százalék). Ezzel az állítással az elváltak, a házasok, valamint a gyermeket nevelők és a gyermektelenek közel 80 százaléka is egyetért.

Folyamatosan bővülő intézkedések

 A családi adócsökkentés újabb elemei 

a magyar emberek véleménye szerint tehát minden családtípusban és minden életkorban segítséget nyújtanak a szülőknek,

 kétharmaduk pedig úgy véli, hogy pozitív hatással lesznek a gazdasági folyamatokra is. 

Ismert, a program intézkedései január 1-jétől egymillió család számára biztosítják a megemelt összegű családi adókedvezményt. 2026-tól pedig félmillió, majd 2029-től már egymillió édesanyának garantálnak teljes személyi jövedelemadó-mentességet, hozzájárulva ezzel a családok anyagi stabilitásának megerősítéséhez, valamint a férfiak és a nők közötti bérkülönbség megszüntetéséhez.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.