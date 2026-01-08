Ismerik és támogatják a magyarok a kormány családi adócsökkentési programját

A KINCS 2025 év végén végzett reprezentatív kutatásának eredményei szerint A magyarok ismerik a családi adócsökkentési program újabb elemeit,

a legtöbben a 30 év alatti anyák teljes munkajövedelmének adómentességéről hallottak (90 százalék), míg a 40 év alatti kétgyermekes nők élethosszig tartó szja-mentességéről a válaszadók 88 százaléka, a családi adókedvezmény megduplázásáról pedig 86 százalékuk értesült

– derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb felméréséből. Mint írták, a legtájékozottabbak mindhárom intézkedést érintően a gyermekesek és az idősebbek voltak.

A gyermektelenek is elismerik

A szervezet közleménye szerint a családi adókedvezmény összegének újabb emelését a megkérdezettek 70 százaléka támogatja, és szintén ennyien szükségesnek is gondolják azt.

Fotó: Shutterstock

Az intézkedés különösen a gyermeket nevelők körében népszerű, ugyanakkor a gyermektelenek körében is 63 százalékos az egyetértés. A 30 év alatti édesanyák szja-mentességével 67 százalék, a 40 év alatti kétgyermekes nők adómentességével pedig 64 százalék ért egyet, és csaknem kétharmad azoknak az aránya, akik szerint indokolt és hasznos az adómentesség bevezetése.

Az egyetértés különösen magas a szülők, körében, de a gyermektelenek több mint fele is támogató az anyákat érintő kedvezményekkel kapcsolatban.

Az anyák szja-mentességét azért is fontos lépésnek tartják, mert háromnegyedük (75 százalék) szerint az az ideális, ha egy nőnek 30 éves kora előtt már van egy gyermeke és kétharmaduk (68 százalék) szerint jó, ha 40 éves kor előtt a második gyermek is megszületik.

A magyarok háromnegyede úgy véli, hogy

a családi adócsökkentési intézkedések a gyermekek számától függetlenül minden család számára valódi segítséget jelentenek.

Hasonló arányban gondolják úgy, hogy a családi adókedvezmény megduplázása és az anyák szja-mentessége az egyszülős családok, így az egyedülálló édesanyák számára is nagy támogatást adnak (77 százalék). Ezzel az állítással az elváltak, a házasok, valamint a gyermeket nevelők és a gyermektelenek közel 80 százaléka is egyetért.