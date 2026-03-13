Olyan kéziféket kapott ez a Toyota, amilyen más autóban nincs

A GR Yaris 2026-os frissítéseinek a listája már a vezető és a jármű közötti interfésznél elkezdődik. Az ember és a gép közötti legfontosabb kapocs, a háromküllős kormánykerék valós, versenypályán végzett elemzések alapján alakult át. Végül a versenyzői visszajelzések hatására az új sportkormány átmérőjét 5 mm-rel, 360 mm-re csökkentették, hogy gyorsabb kormánymozdulatokat lehessen vele végrehajtani.
Eközben a karima fogott részének felületét megnövelték, és a hüvelykujjtámaszokat eltávolították róla. A limitált szériás, 2026-os Ogier Edition-ben már bevezetett új gomb- és kapcsolóelrendezés szintén közvetlen eredménye a raliban szerzett tapasztalatoknak, amikor a vezetők gyakran 180 fokkal elfordítják a kormányt anélkül, hogy megváltoztatnák a kezük helyzetét. A korábbi kialakításnál ez a kormánykerékre szerelt gombok véletlen megnyomását okozhatta, ezért a GR Yaris új sportkormányon az összes gombot távolabb helyezték a vezető kezétől, hogy kiküszöböljék a problémát. A vezetőoldali légzsák fedele mostantól egy GR emblémát tartalmaz a kormánykeréken Toyota-logó helyett.
Az újonnan kifejlesztett Bridgestone Potenza Race gumiabroncsok mintázatának, belső szerkezetének és gumikeverékének átdolgozása a versenypályán is jobb teljesítményt szavatol, miközben csökkent a korábban sokat kritizált gördülési zaj is. A kerekek hajtás közbeni tapadásának további javítása érdekében áthangolták az első és hátsó lengéscsillapítókat, valamint az elektronikus rásegítésű szervokormányt is.
Mostantól fűthető ülés és kormánykerék is elérhető az opcionális függőleges kézifékkel kombinálva. Ennek a ralis ihletésű, különleges elhelyezésű sport kéziféknek az a funkciója, hogy szűk kanyarokban a kormányról könnyen elérhető függőleges karral mesterségesen túlkormányzottá lehessen tenni a GR Yarist. Hajtűkanyarokban a kilinccsel előre kanyarodás nemcsak látványossá, de gyorssá is teszi a vezetést, mert a sofőr hamarabb kezdheti meg a kigyorsítást egyenes kormányállással.
Az alap GR Yaris listaára 18 millió forinttól, az új Aero Performance csomaggal ellátott változaté 19,38 millió forinttól kezdődik. Az opciós VIP-csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, parkolásérzékelő elöl és hátul, JBL Premium Audio rendszer, holttérmonitor biztonságos kiszállást segítő funkcióval, nyolc hangszóró, hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer) 900 ezer, a Track csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, függőleges sportkézifék) pedig 950 ezer forintba kerül.
