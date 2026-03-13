Olyan kéziféket kapott ez a Toyota, amilyen más autóban nincs

A GR Yaris 2026-os frissítéseinek a listája már a vezető és a jármű közötti interfésznél elkezdődik. Az ember és a gép közötti legfontosabb kapocs, a háromküllős kormánykerék valós, versenypályán végzett elemzések alapján alakult át. Végül a versenyzői visszajelzések hatására az új sportkormány átmérőjét 5 mm-rel, 360 mm-re csökkentették, hogy gyorsabb kormánymozdulatokat lehessen vele végrehajtani.

Fotó: Toyota

Eközben a karima fogott részének felületét megnövelték, és a hüvelykujjtámaszokat eltávolították róla. A limitált szériás, 2026-os Ogier Edition-ben már bevezetett új gomb- és kapcsolóelrendezés szintén közvetlen eredménye a raliban szerzett tapasztalatoknak, amikor a vezetők gyakran 180 fokkal elfordítják a kormányt anélkül, hogy megváltoztatnák a kezük helyzetét. A korábbi kialakításnál ez a kormánykerékre szerelt gombok véletlen megnyomását okozhatta, ezért a GR Yaris új sportkormányon az összes gombot távolabb helyezték a vezető kezétől, hogy kiküszöböljék a problémát. A vezetőoldali légzsák fedele mostantól egy GR emblémát tartalmaz a kormánykeréken Toyota-logó helyett.

Fotó: Toyota

Az újonnan kifejlesztett Bridgestone Potenza Race gumiabroncsok mintázatának, belső szerkezetének és gumikeverékének átdolgozása a versenypályán is jobb teljesítményt szavatol, miközben csökkent a korábban sokat kritizált gördülési zaj is. A kerekek hajtás közbeni tapadásának további javítása érdekében áthangolták az első és hátsó lengéscsillapítókat, valamint az elektronikus rásegítésű szervokormányt is.

Fotó: Toyota

Mostantól fűthető ülés és kormánykerék is elérhető az opcionális függőleges kézifékkel kombinálva. Ennek a ralis ihletésű, különleges elhelyezésű sport kéziféknek az a funkciója, hogy szűk kanyarokban a kormányról könnyen elérhető függőleges karral mesterségesen túlkormányzottá lehessen tenni a GR Yarist. Hajtűkanyarokban a kilinccsel előre kanyarodás nemcsak látványossá, de gyorssá is teszi a vezetést, mert a sofőr hamarabb kezdheti meg a kigyorsítást egyenes kormányállással.

Fotó: Toyota

Az alap GR Yaris listaára 18 millió forinttól, az új Aero Performance csomaggal ellátott változaté 19,38 millió forinttól kezdődik. Az opciós VIP-csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, parkolásérzékelő elöl és hátul, JBL Premium Audio rendszer, holttérmonitor biztonságos kiszállást segítő funkcióval, nyolc hangszóró, hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer) 900 ezer, a Track csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, függőleges sportkézifék) pedig 950 ezer forintba kerül.