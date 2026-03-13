autós hírToyota GR YarisToyota

Olyan kéziféket kapott ez a Toyota, amilyen más autóban nincs

Apró, de lényeges módosítások javítják tovább a GR Yaris vezethetőségét. Új a kormánykerék és a gumiabroncs, emellett áthangolták a futóművet és a kormányzást is.

2026. 03. 13. 14:06
Toyota GR Yaris
Forrás: Toyota
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A GR Yaris 2026-os frissítéseinek a listája már a vezető és a jármű közötti interfésznél elkezdődik. Az ember és a gép közötti legfontosabb kapocs, a háromküllős kormánykerék valós, versenypályán végzett elemzések alapján alakult át. Végül a versenyzői visszajelzések hatására az új sportkormány átmérőjét 5 mm-rel, 360 mm-re csökkentették, hogy gyorsabb kormánymozdulatokat lehessen vele végrehajtani. 

Toyota GR Yaris
Fotó: Toyota

Eközben a karima fogott részének felületét megnövelték, és a hüvelykujjtámaszokat eltávolították róla. A limitált szériás, 2026-os Ogier Edition-ben már bevezetett új gomb- és kapcsolóelrendezés szintén közvetlen eredménye a raliban szerzett tapasztalatoknak, amikor a vezetők gyakran 180 fokkal elfordítják a kormányt anélkül, hogy megváltoztatnák a kezük helyzetét. A korábbi kialakításnál ez a kormánykerékre szerelt gombok véletlen megnyomását okozhatta, ezért a GR Yaris új sportkormányon az összes gombot távolabb helyezték a vezető kezétől, hogy kiküszöböljék a problémát. A vezetőoldali légzsák fedele mostantól egy GR emblémát tartalmaz a kormánykeréken Toyota-logó helyett.

Toyota GR Yaris
Fotó: Toyota

Az újonnan kifejlesztett Bridgestone Potenza Race gumiabroncsok mintázatának, belső szerkezetének és gumikeverékének átdolgozása a versenypályán is jobb teljesítményt szavatol, miközben csökkent a korábban sokat kritizált gördülési zaj is. A kerekek hajtás közbeni tapadásának további javítása érdekében áthangolták az első és hátsó lengéscsillapítókat, valamint az elektronikus rásegítésű szervokormányt is.

Toyota GR Yaris
Fotó: Toyota

Mostantól fűthető ülés és kormánykerék is elérhető az opcionális függőleges kézifékkel kombinálva. Ennek a ralis ihletésű, különleges elhelyezésű sport kéziféknek az a funkciója, hogy szűk kanyarokban a kormányról könnyen elérhető függőleges karral mesterségesen túlkormányzottá lehessen tenni a GR Yarist. Hajtűkanyarokban a kilinccsel előre kanyarodás nemcsak látványossá, de gyorssá is teszi a vezetést, mert a sofőr hamarabb kezdheti meg a kigyorsítást egyenes kormányállással. 

Toyota GR Yaris
Fotó: Toyota

Az alap GR Yaris listaára 18 millió forinttól, az új Aero Performance csomaggal ellátott változaté 19,38 millió forinttól kezdődik. Az opciós VIP-csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, parkolásérzékelő elöl és hátul, JBL Premium Audio rendszer, holttérmonitor biztonságos kiszállást segítő funkcióval, nyolc hangszóró, hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer) 900 ezer, a Track csomag (18 colos kovácsolt alumíniumfelnik 225/40 R18 méretű abroncsokkal, függőleges sportkézifék) pedig 950 ezer forintba kerül.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu