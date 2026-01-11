Így énekelte az egész csarnok a magyar himnuszt + videó

A Fidesz szombati jelöltállító kongresszusa Tóth Gabi produkciójával kezdődött, aki az Eye of the Tiger című dalt adta elő. A két házigazda, Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz vezetője és Németh Balázs, a parlamenti Fidesz-frakció szóvivője köszöntött mindenkit.

– Itt vagyunk, együtt vagyunk. Ez a győztesek, vagyis a Fidesz 2026-os kongresszusa – fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Németh Balázs megnyugtatónak nevezte, hogy ennyi békepárti patrióta között lehet.

Mi vagyunk jó oldalon. Mi vagyunk Magyarország és a magyar emberek pártján

– tette hozzá a szóvivő.

Ezután Dér Heni énekesnő szólaltatta meg a Himnuszt, amelyet együtt énekeltek vele a küldöttek. Ezt az emlékezetes jelenetet osztotta meg Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Mint arról lapunk is beszámolt, szombaton tartotta a Fidesz jelöltállító kongresszusát , ahol megszavazták a kormánypártok egyéni képviselőjelöltjeit az áprilisi választásra. Az eseményen Orbán Viktor is beszédet mondott.