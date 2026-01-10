A választáson nem a szimpátia számít, hanem a leadott szavazat

Várhatóan napokon belül bejelentik a választás hivatalos időpontját, így a Fidesz ma kongresszust tart, amelyen bemutatják a patrióta oldal kínálatát, üzeneteit és jelöltjeit, magyarul azt, hogy kikkel és hogyan vágnak neki a választásnak, amelyet meg akarnak nyerni – írta Facebook-posztjában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a bejegyzésben emlékeztetett, az eseményen várhatóan a Fidesz vezető politikusai és emblematikus jelöltjei szólalnak fel.

Megjelennek azok a külföldi patrióta politikusok, akik támogatják Orbán Viktort, és természetesen beszédet tart a miniszterelnök is, aki megfogalmazza, mi a Fidesz kínálata, és mivel kéri miniszterelnök-jelöltként a választók támogatását

– közölte Deák Dániel.

Az elemző felhívta a figyelmet, a 2022-ben a legpontosabbnak bizonyult kutatócég friss felmérése szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, így jelentős előnyből vág neki a jobboldal a kampánynak.

Ugyanakkor a választáson nem a szimpátia számít, hanem kizárólag a leadott szavazat.

– Ezért az elkövetkezendő hetek legfontosabb célja a sikeres mozgósítás, ebből a szempontból is fontos a mai kongresszus – tette hozzá Deák Dániel.