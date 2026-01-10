orbán viktorbiztonságeurópa

Orbán Viktor: Nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is!

Ez a béke útja, írta a kormányfő.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 7:18
Egy bizonytalan világban a legnagyobb érték a biztonság – írta közösségi odalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett, rájuk mindig lehetett számítani.

Úgy fogalmazott: amikor a pénzügyi válságtól szenvedett Európa, ők itt voltak. Amikor migránsok ostromolták a határokat, ők itt voltak. Amikor egy világjárvány tombolt, ők itt voltak. – És itt vagyunk most is, amikor brüsszeli bürokraták és hazai kisdobosaik akarnak belerángatni a szomszédunkban dúló háborúba írta Orbán Viktor.

És nemcsak itt vagyunk, cselekszünk is. 14. havi nyugdíj, megduplázott családi adókedvezmény, Európa legnagyobb otthonteremtési programja, 150 új gyár, épülő autópályák. Ez a mi utunk. A járt és biztos út. Ez a béke útja

– tette hozzá a kormányfő.


