A Tisza Párt azt tanítja az önkénteseinek, hogy „túl birka a magyar” + videó

Hatalmas lebukás: Jakab Zsuzsanna, Magyar Péter újpesti jelöltje megmutatta, mit is gondol valójában a magyarokról a Tisza Párt – hívta fel a figyelmet Zsigmond Barna Pál. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára felidézte, Magyar Péter újpesti jelöltjének nemrégiben napvilágra került egy „jópofizós” videója, amiben a Tisza önkénteseinek tartott képzés keretein belül lebirkázzák a magyarokat. A Tisza Párt képzési anyagait próbálták kitakarni a videón, de egy gondolatot nem tudtak elrejteni:

túl birka a magyar.

Az államtitkár emlékeztetett, nem ez az első alkalom, amikor a balliberális oldalon lenézték a választókat. – Magyar kirekesztése nem új keletű a balliberális oldalon, emlékezzünk vissza, korábban is „patkány”, „pestises” és „véglény” címkékkel illették a velük nem egyetértőket – mutatott rá a politikus.

A Tisza Párt vezetőiről és tagjairól nem először derül ki, hogy lenézik a magyarokat. A pártelnök a saját szimpatizánsairól is minősíthetetlen hangon beszélt korábban, amikor azt mondta róluk, hogy büdösek, büdös a szájuk. Magyar Péter a Tisza Párt EP-képviselőiről sincsen túl jó véleménnyel, őket agyhalottnak tartja.

A baloldal előző üdvöskéje, Márki-Zay Péter elképesztő hangnemben minősítette a fideszes szavazókat, őket többek közt sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak nevezte.