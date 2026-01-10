tisza pártzsigmond barna páljakab zsuzsanna

A Tisza Párt azt tanítja az önkénteseinek, hogy „túl birka a magyar” + videó

Magyar Péter újpesti jelöltje, Jakab Zsuzsanna buktatta le a pártot, mit is gondol valójában a választókról. Zsigmond Barna Pál parlamenti államtitkár emlékeztet, nem ez az első alkalom, amikor kiderül, a baloldal lenézi a magyar embereket.

Munkatársunktól
2026. 01. 10. 8:02
Tisza Párt, Magyar Péter, Kéri László Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Hatalmas lebukás: Jakab Zsuzsanna, Magyar Péter újpesti jelöltje megmutatta, mit is gondol valójában a magyarokról a Tisza Párt – hívta fel a figyelmet Zsigmond Barna Pál. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára felidézte, Magyar Péter újpesti jelöltjének nemrégiben napvilágra került  egy „jópofizós” videója, amiben a Tisza önkénteseinek tartott képzés keretein belül lebirkázzák a magyarokat. A Tisza Párt képzési anyagait próbálták kitakarni a videón, de egy gondolatot nem tudtak elrejteni: 

túl birka a magyar.

Az államtitkár emlékeztetett, nem ez az első alkalom, amikor a balliberális oldalon lenézték a választókat. – Magyar kirekesztése nem új keletű a balliberális oldalon, emlékezzünk vissza, korábban is  „patkány”,  „pestises” és  „véglény” címkékkel illették a velük nem egyetértőket – mutatott rá a politikus.

A Tisza Párt vezetőiről és tagjairól nem először derül ki, hogy lenézik a magyarokat. A pártelnök a saját szimpatizánsairól is minősíthetetlen hangon beszélt korábban, amikor azt mondta róluk, hogy büdösek, büdös a szájuk. Magyar Péter a Tisza Párt EP-képviselőiről sincsen túl jó véleménnyel, őket agyhalottnak tartja.

A baloldal előző üdvöskéje, Márki-Zay Péter elképesztő hangnemben minősítette a fideszes szavazókat, őket többek közt sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak nevezte.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)


Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

