Drasztikusan csökkent az iskolaelhagyások száma, itt vannak a friss adatok

Az elmúlt 25 év, a mérések kezdete óta a legkedvezőbb adat érkezett meg a KSH-tól: Magyarországon a korai iskolaelhagyás mértéke 9,3 százalékra javult 2025-ben – közölte Maruzsán Zoltán. A köznevelési államtitkár kiemelte, ezért az eredményért hosszú éveken át dolgoztak.

– Az adatok sokáig 12 százalék körül ingadoztak, az elmúlt években bevezetett reformok azonban meghozták az eredményeket. Már a tavalyi, 10,3 százalékos adatnak is nagyon örültünk, az idei számok pedig azt bizonyítják, hogy valódi fordulat történt: sikerült a korai iskolaelhagyás arányát 9,3 százalékra csökkenteni – mondta.

Az államtitkár szerint ebben kulcsszerepe van az oktatás sikerének. – Az Eurostat adatai alapján 2010-ben a 20–24 évesek körében a legalább középfokú végzettséggel rendelkezők aránya Magyarországon 83,5 százalék volt, ami 2024-re 86,6 százalékra emelkedett. Vagyis arányaiban is többen szereznek ma középfokú végzettséget, mint 2010-ben – mutatott rá, majd egyúttal megköszönte a munkatársai és a pedagógusok eredményes munkáját is.