Pár percen belül indul a fokozott ellenőrzés, rengeteg rendőr lesz az egyik Balaton-parti településen

Még a nemzeti ünnep előtt.

Forrás: Police2026. 03. 13. 11:37
A Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el március 13-án 12 órától március 14-én 12 óráig.

Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.

Mindenkit arra kérnek, hogy a feladatokra kivezényelt rendőrök munkáját segítsék.

 

