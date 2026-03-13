A Keszthelyi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el március 13-án 12 órától március 14-én 12 óráig.
Pár percen belül indul a fokozott ellenőrzés, rengeteg rendőr lesz az egyik Balaton-parti településen
Még a nemzeti ünnep előtt.
További Belföld híreink
Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.
Mindenkit arra kérnek, hogy a feladatokra kivezényelt rendőrök munkáját segítsék.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Leesik az álla, ha megnézi, miket talált a NAV a szegedi nagybanin működő bűnszervezet fejének a házában + videó
Nem semmi körülmények között éltek.
Orbán Viktor: Vasárnap mutassuk meg Zelenszkijnek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni + videó
A miniszterelnök a március 15-ei Békemeneten való részvételre biztatott a közösségi oldalán.
Átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma + videó
Most óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek! – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.
Feljelentések, százezres tankolások és MSZP-s kapcsolatok – kérdések a Tisza jelöltje körül
Az elmúlt hetekben két feljelentést is tettek Sárosi József ellen sikkasztás gyanúja miatt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Leesik az álla, ha megnézi, miket talált a NAV a szegedi nagybanin működő bűnszervezet fejének a házában + videó
Nem semmi körülmények között éltek.
Orbán Viktor: Vasárnap mutassuk meg Zelenszkijnek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és fenyegetni + videó
A miniszterelnök a március 15-ei Békemeneten való részvételre biztatott a közösségi oldalán.
Átlépte a másfél milliót a visszaküldött nemzeti petíciós ívek száma + videó
Most óriási jelentőségű, hogy erős üzenetet küldjünk Brüsszelnek! – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.
Feljelentések, százezres tankolások és MSZP-s kapcsolatok – kérdések a Tisza jelöltje körül
Az elmúlt hetekben két feljelentést is tettek Sárosi József ellen sikkasztás gyanúja miatt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!