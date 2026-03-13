A holland rendőrség közlése szerint ismeretlen elkövetők péntek hajnalban tüzet gyújtottak a Rotterdam központjától nem messze található zsinagógánál. A lángok maguktól kialudtak, személyi sérülés nem történt, írja az MTI.
Tűz ütött ki egy rotterdami zsinagóga bejáratánál
Tűz ütött ki péntek hajnalban egy rotterdami zsinagóga bejáratánál, miközben a hét elején robbanás rongált meg egy zsinagógát a belgiumi Liege-ben; a hatóságok mindkét ügyben vizsgálatot folytatnak.
A rendőrség az X-en közölte, hogy a gyújtogatás helyi idő szerint körülbelül 3 óra 40 perckor történt. A tűzoltóság 3 óra 42 perckor kapott bejelentést.
A belga hatóságok eközben terrorcselekmény gyanújával vizsgálják a liége-i zsinagógánál hétfő hajnalban történt robbanást. A detonáció betörte az épület ablakait és anyagi károkat okozott, de senki sem sérült meg.
A biztonsági kamerák felvételei szerint egy maszkos férfi gyúlékony tárgyat helyezett el a bejáratnál, majd röviddel később robbanás történt. Bart De Wever belga miniszterelnök a parlamentben csütörtökön arról beszélt, hogy több európai ország is aggódik az Iránhoz köthető terrorsejtek miatt.
Hangsúlyozta, hogy a belga hatóságok éberek, és készek fellépni az ilyen fenyegetésekkel szemben. A hatóságok azt is vizsgálják, lehet-e kapcsolat az incidens és Irán között. Az európai zsidó intézmények elleni fenyegetések és támadások száma 2023 óta emelkedett, amit a közel-keleti konfliktusok nyomán erősödő radikalizációval is összefüggésbe hoznak a terrorelhárítási szakértők.
Borítókép: A felgyújtott zsinagóga Rotterdamban (Fotó: ANP/AFP)
Több tízezer tengerész rekedt a Perzsa-öbölben az iráni fenyegetések miatt
A helyzet rendkívül veszélyes: több legénység attól tart, hogy hamarosan az élelmiszer- és vízkészleteik is kifogynak.
Hortay Olivér: Brüsszel abszurd és felelőtlen politikát folytat az olajválság küszöbén
Amerika már lépett, de az EU továbbra is lábon lövi magát.
Az európai politika sötét pillanata: Orbán Viktor családja a célkeresztben
A fenyegetést komolyan kell venni, de nem szabad megijedni.
A brit kormány a muszlimokat védi
Ide tartozhat az is, ha egy intézmény szabályai vagy gyakorlata miatt a muszlimokat hátrányos megkülönböztetés éri.
