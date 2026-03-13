zsinagógahatóságRotterdamfenyegetéstűz

Tűz ütött ki egy rotterdami zsinagóga bejáratánál

Tűz ütött ki péntek hajnalban egy rotterdami zsinagóga bejáratánál, miközben a hét elején robbanás rongált meg egy zsinagógát a belgiumi Liege-ben; a hatóságok mindkét ügyben vizsgálatot folytatnak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 13. 12:08
A felgyújtott zsinagóga Rotterdamban, Hollandia nyugati részén, 2026. március 13-án Forrás: ANP/AFP
A holland rendőrség közlése szerint ismeretlen elkövetők péntek hajnalban tüzet gyújtottak a Rotterdam központjától nem messze található zsinagógánál. A lángok maguktól kialudtak, személyi sérülés nem történt, írja az MTI. 

Zsinagóga
A rotterdami rendőrség nyomozást indított a zsinagógában 2026. március 12-ről 13-ra virradó éjszaka kitört tűzeset ügyében. Fotó: ANP/AFP

A rendőrség az X-en közölte, hogy a gyújtogatás helyi idő szerint körülbelül 3 óra 40 perckor történt. A tűzoltóság 3 óra 42 perckor kapott bejelentést.

A belga hatóságok eközben terrorcselekmény gyanújával vizsgálják a liége-i zsinagógánál hétfő hajnalban történt robbanást. A detonáció betörte az épület ablakait és anyagi károkat okozott, de senki sem sérült meg.

A biztonsági kamerák felvételei szerint egy maszkos férfi gyúlékony tárgyat helyezett el a bejáratnál, majd röviddel később robbanás történt. Bart De Wever belga miniszterelnök a parlamentben csütörtökön arról beszélt, hogy több európai ország is aggódik az Iránhoz köthető terrorsejtek miatt.

Hangsúlyozta, hogy a belga hatóságok éberek, és készek fellépni az ilyen fenyegetésekkel szemben. A hatóságok azt is vizsgálják, lehet-e kapcsolat az incidens és Irán között. Az európai zsidó intézmények elleni fenyegetések és támadások száma 2023 óta emelkedett, amit a közel-keleti konfliktusok nyomán erősödő radikalizációval is összefüggésbe hoznak a terrorelhárítási szakértők.

 

Borítókép: A felgyújtott zsinagóga Rotterdamban (Fotó: ANP/AFP)

