Tűz ütött ki egy rotterdami zsinagóga bejáratánál

A rendőrség az X-en közölte, hogy a gyújtogatás helyi idő szerint körülbelül 3 óra 40 perckor történt. A tűzoltóság 3 óra 42 perckor kapott bejelentést.

A belga hatóságok eközben terrorcselekmény gyanújával vizsgálják a liége-i zsinagógánál hétfő hajnalban történt robbanást. A detonáció betörte az épület ablakait és anyagi károkat okozott, de senki sem sérült meg.

A biztonsági kamerák felvételei szerint egy maszkos férfi gyúlékony tárgyat helyezett el a bejáratnál, majd röviddel később robbanás történt. Bart De Wever belga miniszterelnök a parlamentben csütörtökön arról beszélt, hogy több európai ország is aggódik az Iránhoz köthető terrorsejtek miatt.

Hangsúlyozta, hogy a belga hatóságok éberek, és készek fellépni az ilyen fenyegetésekkel szemben. A hatóságok azt is vizsgálják, lehet-e kapcsolat az incidens és Irán között. Az európai zsidó intézmények elleni fenyegetések és támadások száma 2023 óta emelkedett, amit a közel-keleti konfliktusok nyomán erősödő radikalizációval is összefüggésbe hoznak a terrorelhárítási szakértők.