Fekáliás víz került a Balatonba, elsőfokú készültséget rendeltek el

Már intézkednek az ügyben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 18. 12:05
illusztráció Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságunk műszaki ügyeletére a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletéről augusztus 17-én nem sokkal negyed négy után bejelentés érkezett, mely szerint Balatonszemesen, a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz-elvezető árokba fekáliás szennyezettségű, vélhetően medencetisztításból származó használt víz folyik, amely a Balatont is érinti – írja a közösségi oldalán az igazgatóság.

Kiemelték, hogy a szennyezés kivizsgálásának idejére augusztus 17-én délután négy órától I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el. 
A Katasztrófavédelem munkatársaival és Balatonszemes polgármesterével közösen Pintér Csaba területi felügyelő helyszíni bejárást tartott, valamint kollégájuk jelenleg is a helyszínen van.

A Sonline egyébként arról ír, hogy nem ez az első eset. A részleteket ide kattintva olvashatja. 

