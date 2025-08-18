A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságunk műszaki ügyeletére a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletéről augusztus 17-én nem sokkal negyed négy után bejelentés érkezett, mely szerint Balatonszemesen, a Lidó köz utca mellett lévő csapadékvíz-elvezető árokba fekáliás szennyezettségű, vélhetően medencetisztításból származó használt víz folyik, amely a Balatont is érinti – írja a közösségi oldalán az igazgatóság.
Fekáliás víz került a Balatonba, elsőfokú készültséget rendeltek el
Már intézkednek az ügyben.
Kiemelték, hogy a szennyezés kivizsgálásának idejére augusztus 17-én délután négy órától I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendeltek el.
A Katasztrófavédelem munkatársaival és Balatonszemes polgármesterével közösen Pintér Csaba területi felügyelő helyszíni bejárást tartott, valamint kollégájuk jelenleg is a helyszínen van.
A Sonline egyébként arról ír, hogy nem ez az első eset. A részleteket ide kattintva olvashatja.
