Tűzcsóvák és pörgés ezer fokon: telt házas koncertről vitték a sürgősségire a magyar énekest

Telt házas koncertet adott a ValMar a Budapest Parkban, utána azonban Valkusz Milánt kórházba kellett vinni – értesült a BorsOnline.
Először Marics Peti, a duó tagja adott hírt a történtekről. Azt írta, nem komoly az ügy, de arra kért, küldjék Milánnak a szeretet és az energiát. Az incidens miatt megszólalt a Valmar menedzsere is. Szilágyi Zsolt azt mondta,
Tényleg mindent beleadtak a fiúk, ha lehet ezt mondani, 150 százalékot tettek a koncertbe.
Elárulta azt is, hogy még Milán kórházba kerülése után is azt mondták, hogy a valaha volt legjobb bulijuk volt. „Hőségriasztás volt érvényben még szombaton, ráadásul mind a ketten bakancsban, hosszú nadrágban voltak, a fekete színpad tolta vissza a meleget, voltak tűzcsóvák és emellett ezer fokon pörögtek” – részletezte a menedzser.
További Belföld híreink
Azonban, miután Milán a koncert után rosszul lett, megszédült, jobbnak látták, ha elviszik kórházba kivizsgáltatni. Már a diagnózis is megvan.
A zárójelentés szerint a teljes diagnózis kimerültség és bordaközi izomhúzódás.
Vasárnap hajnal háromkor a saját lábán, tökéletes EKG-vel hagyta el a kórházat,. Azóta egyébként az énekes is megszólalt. A közösségi oldalán azt írta,
Utolsó zenénél volt egy »ájulásom« , térdre kényszerültem, de aztán tudtam folytatni… Amikor lejöttem, éreztem, hogy valami nem oké, és az orvoscsapat is látta rajtam.
Valkusz Milán üzenetét a BorsOnline cikkében olvashatja el.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőmű egyik blokkja miatt
A hibaelhárításon már dolgoznak.
Holtan találtak rá a férfira, aki rejtélyes körülmények között tűnt el a terepfutó versenyről
Megszólalt a rendőrség.
Kicsit megtorpan, de csak azért, hogy aztán mindent letaroljon a hidegfront
És már azt is tudni, milyen időre számíthatunk augusztus 20-án.
Drónnal segítették a tűzoltók munkáját egy erdőtűznél
Azonban nem ez a fő feladata az eszköznek.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőmű egyik blokkja miatt
A hibaelhárításon már dolgoznak.
Holtan találtak rá a férfira, aki rejtélyes körülmények között tűnt el a terepfutó versenyről
Megszólalt a rendőrség.
Kicsit megtorpan, de csak azért, hogy aztán mindent letaroljon a hidegfront
És már azt is tudni, milyen időre számíthatunk augusztus 20-án.
Drónnal segítették a tűzoltók munkáját egy erdőtűznél
Azonban nem ez a fő feladata az eszköznek.