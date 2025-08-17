színpadBudapest ParkbanValMartűzcsóvakoncertkórház

Tűzcsóvák és pörgés ezer fokon: telt házas koncertről vitték a sürgősségire a magyar énekest

Azonnali orvosi segítségre volt szükség.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 08. 17. 14:46
illusztráció Forrás: Pexels
Telt házas koncertet adott a ValMar a Budapest Parkban, utána azonban Valkusz Milánt kórházba kellett vinni – értesült a BorsOnline

Először Marics Peti, a duó tagja adott hírt a történtekről. Azt írta, nem komoly az ügy, de arra kért, küldjék Milánnak a szeretet és az energiát. Az incidens miatt megszólalt a Valmar menedzsere is. Szilágyi Zsolt azt mondta, 

Tényleg mindent beleadtak a fiúk, ha lehet ezt mondani, 150 százalékot tettek a koncertbe.

Elárulta azt is, hogy még Milán kórházba kerülése után is azt mondták, hogy a valaha volt legjobb bulijuk volt. „Hőségriasztás volt érvényben még szombaton, ráadásul mind a ketten bakancsban, hosszú nadrágban voltak, a fekete színpad tolta vissza a meleget, voltak tűzcsóvák és emellett ezer fokon pörögtek” – részletezte a menedzser. 

Azonban, miután Milán a koncert után rosszul lett, megszédült, jobbnak látták, ha elviszik kórházba kivizsgáltatni. Már a diagnózis is megvan. 

A zárójelentés szerint a teljes diagnózis kimerültség és bordaközi izomhúzódás.

Vasárnap hajnal háromkor a saját lábán, tökéletes EKG-vel hagyta el a kórházat,. Azóta egyébként az énekes is megszólalt. A közösségi oldalán azt írta,

Utolsó zenénél volt egy »ájulásom« , térdre kényszerültem, de aztán tudtam folytatni… Amikor lejöttem, éreztem, hogy valami nem oké, és az orvoscsapat is látta rajtam.

 Valkusz Milán üzenetét a BorsOnline cikkében olvashatja el. 

