Tűzcsóvák és pörgés ezer fokon: telt házas koncertről vitték a sürgősségire a magyar énekest

Először Marics Peti, a duó tagja adott hírt a történtekről. Azt írta, nem komoly az ügy, de arra kért, küldjék Milánnak a szeretet és az energiát. Az incidens miatt megszólalt a Valmar menedzsere is. Szilágyi Zsolt azt mondta,

Tényleg mindent beleadtak a fiúk, ha lehet ezt mondani, 150 százalékot tettek a koncertbe.

Elárulta azt is, hogy még Milán kórházba kerülése után is azt mondták, hogy a valaha volt legjobb bulijuk volt. „Hőségriasztás volt érvényben még szombaton, ráadásul mind a ketten bakancsban, hosszú nadrágban voltak, a fekete színpad tolta vissza a meleget, voltak tűzcsóvák és emellett ezer fokon pörögtek” – részletezte a menedzser.