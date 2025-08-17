CserépfaluCserépi Trappversenykamera

Megvan, hol látták utoljára a Cserépi Trappról rejtélyes módon eltűnt futót

Ellenőrizték a rajtszámokat is.

Magyar Nemzet
Forrás: Heol2025. 08. 17. 13:12
Spitzmüller Zsolt, a rejtélyes módon eltűnt futó Forrás: Heol
Az eltűnt Spitzmüller Zsoltot, avagy Zsolit még mindig nagyon keresi a rendőrség, azonban a Heol most úgy értesült, hogy az egyébként szívós férfit Cserépfalu közelében, a Cserépi Trapp terepfutó verseny utolsó három kilométeren látták utoljára. A futó rejtélyes eltűnéséről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.

A Cserépi Trapp közlése szerint kamera rögzítette, hogy a Zsoli megérkezett a faluba. Hozzáfűzték, egész éjjel keresték, elmentek egészen extrém helyekre is, hogy megtalálják a férfit. Ellenőrizték a rajtszámokat is, azonban köztük nem találták meg a futóét. 

De ha valaki mégis úgy érzi, hogy látta a célban, kérem szóljon Norbert Molnár szervezőnek vagy a +36-30/621-9626 számon hívja

– kérték. A Heol cikkében még többet olvashat arról, hogy pontosan hogyan, és kik keresik ezekben a pillanatokban is a férfit.

