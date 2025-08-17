Megvan, hol látták utoljára a Cserépi Trappról rejtélyes módon eltűnt futót

Az eltűnt Spitzmüller Zsoltot, avagy Zsolit még mindig nagyon keresi a rendőrség, azonban a Heol most úgy értesült, hogy az egyébként szívós férfit Cserépfalu közelében, a Cserépi Trapp terepfutó verseny utolsó három kilométeren látták utoljára. A futó rejtélyes eltűnéséről korábban a Magyar Nemzet is beszámolt.