Rejtélyes módon tűnt el a futó a verseny alatt

A Cseresi Trapp terepfutó versenyen tűnt el Spitzmüller Zsolt (becenevén Zsoli), aki szombaton vett részt a Cserépfalu közelében megrendezett eseményen. A Boon.hu beszámolója szerint

nagy erőkkel folyik a keresés, a rendőrség, katasztrófavédelem, kutyás mentő alakulatok és önkéntesek is folyamatosan kutatják az eltűnt futó nyomait, akit utoljára az utolsó három kilométeren láttak.

Mindeközben a közösségi médiában is keresik a férfit, menyasszonyának húga osztott meg információkat a futóról, segítséget kérve mindenkitől. Mint írta, a férfin fehér sapka, fehér egyetemi póló és fekete futónadrág volt. – Zsoli egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó és nagyon várjuk őt haza! Jelenleg (most, a hajnali órákban) nyomát vesztették,

ismeretlen helyen tartózkodik, bárhol lehet, akár dehidratáltság miatt zavart állapotban is.

Nem tudunk mire gondolni – írta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense annyit közölt, hogy a férfit minden erőfeszítés ellenére sem találták még meg, nagy erőkkel keresik tovább.