rendőrségSpitzmüller ZsoltversenyCserépfalu

Rejtélyes módon tűnt el a futó a verseny alatt

Nagy erőkkel keresik azóta is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 12:12
Forrás: boon.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Cseresi Trapp terepfutó versenyen tűnt el Spitzmüller Zsolt (becenevén Zsoli), aki szombaton vett részt a Cserépfalu közelében megrendezett eseményen. A Boon.hu beszámolója szerint 

nagy erőkkel folyik a keresés, a rendőrség, katasztrófavédelem, kutyás mentő alakulatok és önkéntesek is folyamatosan kutatják az eltűnt futó nyomait, akit utoljára az utolsó három kilométeren láttak. 

Mindeközben a közösségi médiában is keresik a férfit, menyasszonyának húga osztott meg információkat a futóról, segítséget kérve mindenkitől. Mint írta, a férfin fehér sapka, fehér egyetemi póló és fekete futónadrág volt. – Zsoli egy nagyon szívós, jó fizikumú, gyakorlott terepfutó és nagyon várjuk őt haza! Jelenleg (most, a hajnali órákban) nyomát vesztették,

 ismeretlen helyen tartózkodik, bárhol lehet, akár dehidratáltság miatt zavart állapotban is.  

Nem tudunk mire gondolni – írta.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense annyit közölt, hogy a férfit minden erőfeszítés ellenére sem találták még meg, nagy erőkkel keresik tovább.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpride

A mongoloknál is kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu