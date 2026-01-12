Orbán Viktor: Nézz be te is a Fidesz kongresszusára + videó

A szombati Fidesz-kongresszusról osztott meg közösségi oldalán egy kisfilmet Orbán Viktor miniszterelnök. A filmecske a Nézz be te is a Fidesz-kongresszusra címet kapta.

Mint ahogyan azt lapunk is megírta, a Fidesz szombaton tartotta jelöltállító kongresszusát, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, illetve a Fidesz bemutatta egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeit.