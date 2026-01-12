Orbán Viktor: A Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb + videó

Orbán Viktor kongresszusi beszédéből felidézte: a „győztes csapaton ne változtass” elv gyakran elhangzik a politikában, ugyanakkor szerinte kevesen láttak olyat, amit a Fidesz az elmúlt években vitt véghez.

Forrás: Facebook

Kiemelte, hogy

a párt zsinórban négyszer szerzett kétharmados többséget a parlamenti választásokon, húsz éven át megnyerte az önkormányzati választásokat, valamint Magyarország uniós csatlakozása óta minden európai parlamenti választáson győzedelmeskedett.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

ilyen eredménysorra rajtuk kívül még senki nem volt képes, és szerinte hosszú ideig nem is lesz.

Orbán Viktor bejelentette, hogy a Fidesz 65 régi és 41 új jelölttel kezdi meg a választási hadjáratot.

A kormányfő úgy fogalmazott: a „győztes csapaton ne változtass” elve helyett abban hisz, hogy a közösséget folyamatosan meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb.