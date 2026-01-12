Magyar Péter őrjöngeni fog, csúnyán visszafelé sült el az akciója 

Deák Dániel közösségi oldalán megjelent posztja szerint „egészen vicces” azt látni, hogy a Tisza Párt támogatóinak meggyőződése: sikerült ártaniuk a Fidesznek azzal, hogy széles körben terjesztették a Fidesz, a biztos választás kampányszlogent.

Az elemző hangsúlyozta: a valóság ezzel szemben az, hogy Magyar Péter akciója kifejezetten kedvezett a kormánypártnak, hiszen így rövid idő alatt olyanokhoz is eljutott az üzenet, akikhez egyébként nem. Deák Dániel úgy fogalmazott:

információi szerint a Fidesz kampánystábjában nem pánik, hanem kifejezett elégedettség fogadta a történteket.

Hozzátette: kampánystratégiai szempontból is öngólról van szó, mivel ismét Orbán Viktor és a Fidesz került kezdeményező szerepbe, miközben Magyar Péter kizárólag a kormánypárttal foglalkozik, ahelyett, hogy saját politikai alternatívát mutatna fel.

Az elemző szerint téves az a feltételezés is, hogy a 2026-os kampányban a választók honlapokat böngésznének, hiszen a közösségi média meghatározó szerepet játszik a politikai kommunikációban.

Éppen ezért a Fidesznek nincs szüksége külön kampányoldalra, mivel az üzenetei más csatornákon hatékonyan eljutnak az emberekhez.

Deák Dániel a közvélemény-kutatásokra hivatkozva kiemelte:

a biztonság és kiszámíthatóság fogalmát a választók Orbán Viktorhoz kötik, nem pedig Magyar Péterhez.

Véleménye szerint Orbán Viktor már bizonyította, hogy képes megvédeni a magyar érdekeket, nemet mond a háborúra és elutasítja az illegális bevándorlást. Az elemző úgy fogalmazott:

Magyar Péter ezzel szemben kiszámíthatatlan, és Brüsszel álláspontját képviselné.

A poszt végén Deák Dániel arra a következtetésre jutott: Magyar Péter mostani lépésével nem ártott a Fidesznek, hanem éppen ellenkezőleg, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kormánypárt kampányüzenete még szélesebb körben váljon ismertté.