Magyar Péter

Kisstílű trollból soha nem lesz miniszterelnök

Radics Béla rámutatott, a magyarok pontosan látják, hogy mi zajlik most.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 17:46
Fotó: Polyák Attila
„Domaintolvajok jönnek-mennek. Kisstílű trollokból viszont soha nem lesz miniszterelnök” – jelentette ki Radics Béla a közösségi oldalán. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselője Magyar Péterrel kapcsolatban feltette a kérdést: „most tényleg azt hiszi ez a balfácán, hogy ezzel árt nekünk”?

Fotó: Facebook/Radics Béla

Radics Béla rámutatott, hogy a magyarok pontosan látják, hogy mi zajlik most: 

Brüsszelben háborús pszichózis uralkodik, ők diktálnak, a hajlandók koalíciója pedig vakon engedelmeskedik, európai nagyhatalmak nyíltan beszélnek már a háborús terveikről. 

A képviselő hangsúlyozta, ebben a helyzetben egyetlen biztos választás van:

a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor. 

Csak így maradhatunk ki a háborúból és lehetünk urai a saját sorsunknak – szögezte le.

„Egy önimádó brüsszeli végrehajtó soha nem fog vezetni, hanem egyszerűen kiszolgál. Egy Magyar Péter-féle figurát ott sec-perc alatt félresöpörnek a brüsszeli nagyurak. Peti nekik már rég zsebben van. Nem országvezető lenne, hanem egy temus játékszer. Egy slimfit pizsamás bábu, akit ide-oda tologathatnak” – fogalmazott Radics Béla. Majd feltette a kérdést: ki fizetné meg az árát? A magyar munkavállalók, a nyugdíjasok, a családok. Tudjuk jól, hogy a pénz nem itthon maradna, hanem háborúkban, külföldi vállalatokban és aranyozott ukrán budikban tűnne el – egyértelműsítette.

Ursula és Weber szemében Magyarország ma tüske a köröm alatt, de egy ilyen bábkormánnyal könnyedén átnyúlnának a magyarok feje fölött

– hívta fel a figyelmet a képviselő. Majd rámutatott: ez a választás igazi tétje, nem egy domaincím. „Szuverenitás vagy végrehajtás. Béke vagy háború” – tette hozzá.

A Tisza Párt erőltetett próbálkozásával kapcsolatban korábban már Lázár János és Gulyás Gergely is megszólalt. Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, hogy az embereket nem a domainfoglalók érdeklik, hanem a pénzügyi és a fizikai biztonságuk. A tárcavezető rámutatott, a biztonság és a Fidesz olyan szóösszetétellé válik, ami leírja a valóságot.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig kiemelte: mindez csak szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség a Tiszánál. Gulyás Gergely azt tanácsolta Magyar Péternek, hogy ha a választások előtti hónapokban csupán ennyi mondanivalója van, 

akkor inkább a „Brüsszel szolgái vagyunk” szlogent foglalják le, annak legalább valós tartalma van.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

