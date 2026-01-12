Kisstílű trollból soha nem lesz miniszterelnök

„Domaintolvajok jönnek-mennek. Kisstílű trollokból viszont soha nem lesz miniszterelnök” – jelentette ki Radics Béla a közösségi oldalán. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselője Magyar Péterrel kapcsolatban feltette a kérdést: „most tényleg azt hiszi ez a balfácán, hogy ezzel árt nekünk”?

Fotó: Facebook/Radics Béla

Radics Béla rámutatott, hogy a magyarok pontosan látják, hogy mi zajlik most:

Brüsszelben háborús pszichózis uralkodik, ők diktálnak, a hajlandók koalíciója pedig vakon engedelmeskedik, európai nagyhatalmak nyíltan beszélnek már a háborús terveikről.

A képviselő hangsúlyozta, ebben a helyzetben egyetlen biztos választás van:

a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor.

Csak így maradhatunk ki a háborúból és lehetünk urai a saját sorsunknak – szögezte le.

„Egy önimádó brüsszeli végrehajtó soha nem fog vezetni, hanem egyszerűen kiszolgál. Egy Magyar Péter-féle figurát ott sec-perc alatt félresöpörnek a brüsszeli nagyurak. Peti nekik már rég zsebben van. Nem országvezető lenne, hanem egy temus játékszer. Egy slimfit pizsamás bábu, akit ide-oda tologathatnak” – fogalmazott Radics Béla. Majd feltette a kérdést: ki fizetné meg az árát? A magyar munkavállalók, a nyugdíjasok, a családok. Tudjuk jól, hogy a pénz nem itthon maradna, hanem háborúkban, külföldi vállalatokban és aranyozott ukrán budikban tűnne el – egyértelműsítette.

Ursula és Weber szemében Magyarország ma tüske a köröm alatt, de egy ilyen bábkormánnyal könnyedén átnyúlnának a magyarok feje fölött

– hívta fel a figyelmet a képviselő. Majd rámutatott: ez a választás igazi tétje, nem egy domaincím. „Szuverenitás vagy végrehajtás. Béke vagy háború” – tette hozzá.

A Tisza Párt erőltetett próbálkozásával kapcsolatban korábban már Lázár János és Gulyás Gergely is megszólalt. Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, hogy az embereket nem a domainfoglalók érdeklik, hanem a pénzügyi és a fizikai biztonságuk. A tárcavezető rámutatott, a biztonság és a Fidesz olyan szóösszetétellé válik, ami leírja a valóságot.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig kiemelte: mindez csak szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség a Tiszánál. Gulyás Gergely azt tanácsolta Magyar Péternek, hogy ha a választások előtti hónapokban csupán ennyi mondanivalója van,