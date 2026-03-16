Adományoztak a vadászok, különleges eszközzel gazdagodott a pécsi gyerekklinika

Különleges, a mellkasi folyadékgyülem és légmell kezelésében alkalmazható szívókészülékhez jutott hozzá a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Gyermekgyógyászati Klinika az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. (OJV) adományából – közölte a baranyai felsőoktatási intézmény.

Légmell kezelésében is alkalmazható szívókészülékkel gazdagodott a pécsi gyerekklinika (Forrás: PTE KK)

A PTE tájékoztatása szerint

a korszerű eszköz a betegek biztonságosabb és komfortosabb ellátásához járul hozzá.

Az eszközt mellkasi folyadékgyülem vagy légmell esetén alkalmazzák: ilyenkor a beteg mellkasába egy vékony szívócsövet helyeznek, amelyet a készülékhez csatlakoztatnak. A berendezés egyenletesen, előre beállított szívóerővel távolítja el a mellüregből a kóros folyadékot vagy levegőt. A készülék folyamatosan méri a kiürülő mennyiséget, és grafikonon követhetővé teszi az ürülés trendjét is, ami segíti az orvosokat a kezelés pontos nyomon követésében – ismertették.

A modern készülék egyik legnagyobb előnye a mobilitás, hiszen míg korábban a betegek a fali szívórendszerhez kapcsolva kénytelenek voltak folyamatosan ágyban maradni, a könnyű és hordozható készüléket a jó állapotú betegek akár kézben tartva is használhatják, így sétálhatnak a kórteremben vagy a folyosón.

Hagyomány, hogy az OJV időről időre megajándékozza – több más kórházzal együtt – a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikáját. Az elmúlt években többek között gyermekbarát fül-orr-gégészeti endoszkópot, ultrahang- és elektroterápiás készüléket, porlasztó-lélegeztető gépet is be tudott szerezni a pécsi gyerekklinika a jótékony vadászoknak köszönhetően.

