Adományoztak a vadászok, különleges eszközzel gazdagodott a pécsi gyerekklinika

A korszerű készüléket mellkasi folyadékgyülem vagy légmell esetén alkalmazzák.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 16. 20:06
Különleges, a mellkasi folyadékgyülem és légmell kezelésében alkalmazható szívókészülékhez jutott hozzá a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Gyermekgyógyászati Klinika az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. (OJV) adományából – közölte a baranyai felsőoktatási intézmény.

Légmell kezelésében is alkalmazható szívókészülékkel gazdagodott a pécsi gyerekklinika (Forrás: PTE KK)  

A PTE tájékoztatása szerint

a korszerű eszköz a betegek biztonságosabb és komfortosabb ellátásához járul hozzá.

Az eszközt mellkasi folyadékgyülem vagy légmell esetén alkalmazzák: ilyenkor a beteg mellkasába egy vékony szívócsövet helyeznek, amelyet a készülékhez csatlakoztatnak. A berendezés egyenletesen, előre beállított szívóerővel távolítja el a mellüregből a kóros folyadékot vagy levegőt. A készülék folyamatosan méri a kiürülő mennyiséget, és grafikonon követhetővé teszi az ürülés trendjét is, ami segíti az orvosokat a kezelés pontos nyomon követésében – ismertették.

A modern készülék egyik legnagyobb előnye a mobilitás, hiszen míg korábban a betegek a fali szívórendszerhez kapcsolva kénytelenek voltak folyamatosan ágyban maradni, a könnyű és hordozható készüléket a jó állapotú betegek akár kézben tartva is használhatják, így sétálhatnak a kórteremben vagy a folyosón.

Hagyomány, hogy az OJV időről időre megajándékozza – több más kórházzal együtt – a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikáját. Az elmúlt években többek között gyermekbarát fül-orr-gégészeti endoszkópot, ultrahang- és elektroterápiás készüléket, porlasztó-lélegeztető gépet is be tudott szerezni a pécsi gyerekklinika a jótékony vadászoknak köszönhetően.

Borítókép: A légmell kezelésében is alkalmazható szívókészülék (Forrás: PTE KK)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
