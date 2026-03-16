Orbán Viktorországjáráskampány

Orbán Viktor fotón mutatta meg: hatalmas sikerrel zárult országjárásának első helyszíne

A miniszterelnök a kampányidőszakban több nagyvárost is meglátogat, hogy beszéljen az ott élő emberekkel. Most Kaposváron járt, ahol óriási tömeg várta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 16. 19:39
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Olyan kormánya van Magyarországnak, amely a magyarok mellett áll, és  megvédi az emberek érdekeit – jelentette ki a miniszterelnök országjárásának első helyszínén, Kaposváron. A látogatásról lapunk is tudósított.

A kormányfő azt mondta, ha marad Magyarországon a nemzeti kormány, akkor vállalja, hogy Magyarország továbbra is migránsmentes ország lesz. Akkor is, ha Brüsszel a feje tetejére áll. Beszélt arról is, hogy Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll az ország mellett, és képes arra, hogy megvédje. 

A kormány sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár.

A kormányfő a gazdasági kérdésekről szólva elmondta: el fogják érni, hogy egymillió forintos legyen az átlagfizetés, s azt is vállalják, hogy a család álljon a központban, mert abban van a jövő.

Borítókép: Orbán Viktor országjárás, Kaposvár (Fotó: Kaiser Ákos/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


Orbán Viktor: Sohasem fogjuk megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár, kívül fogjuk tartani Magyarországot a háborúból! + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
