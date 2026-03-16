Orbán Viktor fotón mutatta meg: hatalmas sikerrel zárult országjárásának első helyszíne

Olyan kormánya van Magyarországnak, amely a magyarok mellett áll, és megvédi az emberek érdekeit – jelentette ki a miniszterelnök országjárásának első helyszínén, Kaposváron. A látogatásról lapunk is tudósított.

A kormányfő azt mondta, ha marad Magyarországon a nemzeti kormány, akkor vállalja, hogy Magyarország továbbra is migránsmentes ország lesz. Akkor is, ha Brüsszel a feje tetejére áll. Beszélt arról is, hogy Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll az ország mellett, és képes arra, hogy megvédje.

A kormány sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár.

A kormányfő a gazdasági kérdésekről szólva elmondta: el fogják érni, hogy egymillió forintos legyen az átlagfizetés, s azt is vállalják, hogy a család álljon a központban, mert abban van a jövő.