Grönland a NATO-nak üzent

Andrius Kubilius védelemért felelős európai uniós biztos hétfőn egy svédországi biztonsági konferencián nyilatkozva arról beszélt, hogy az Európai Unió segíthet Grönlandnak a biztonság szavatolásában, amennyiben ezt Dánia kérné, ideértve csapatok küldését és katonai infrastruktúra telepítését is.

Úgy vélte ugyanakkor, hogy Grönland amerikai katonai erővel történő elfoglalása a NATO végét jelentené.

Egyetértek a dán miniszterelnökkel abban, hogy a NATO végét jelentené, s a lakosság körében is nagyon-nagyon népszerűtlen lenne

— mondta a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva.

Hozzátette, hogy mindez „nagyon negatív hatással lenne az emberekre és a transzatlanti kapcsolatainkra”. „Ki fogja elismerni ezt a megszállást, és milyen hatással lesz ez az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatokra, beleértve például a kereskedelmet, ahol az amerikaiak is meglehetősen fájdalmas negatív következményekkel szembesülhetnek?” — vetette fel Kubilius.

Borítókép: Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfő (Fotó:AFP)