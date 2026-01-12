natogrönlandegyesült államok

Grönland a NATO-nak üzent

Grönland határozottan elutasítja az Egyesült Államok területi igényeit, és a NATO keretein belül kívánja megerősíteni védelmét. A grönlandi és a dán vezetés szerint a sziget biztonsága közös szövetségi érdek, amelyet kizárólag nemzetközi együttműködéssel lehet garantálni. Az ügy újra felszínre hozta a transzatlanti kapcsolatok érzékenységét és a NATO jövőjéről szóló vitákat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 22:35
Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfő
Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfő Forrás: AFP
Grönland fokozza erőfeszítéseit, hogy szavatolni tudja az északi-sarkvidéki régió védelmét a NATO égisze alatt — közölte hétfőn a nuuki kormányzat. „Grönland a dán nemzetközösség részeként tagja a NATO-nak, Grönland védelmének ezért a NATO-n keresztül kell megvalósulnia” — húzta alá a Dániához tartozó sziget vezetése állásfoglalásában, Donald Trump amerikai elnök legutóbbi nyilatkozataira is reagálva.

Donald Trump igényt tart Grönlandra, ami a dán nemzetközösség része
Donald Trump igényt tart Grönlandra, ami a dán nemzetközösség része Fotó: AFP

Az Egyesült Államok újfent megerősítette a Grönland elcsatolására vonatkozó kívánságát. A grönlandi kormánykoalíció ezt semmiképpen sem fogadhatja el

— hangsúlyozták. 

Minden NATO-tagállamnak, ideértve az Egyesült Államokat is, közös érdeke Grönland védelme

 — tették hozzá.

Most „Dániával szeretnénk együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy a párbeszéd és a grönlandi védelem továbbfejlesztése a NATO-együttműködés keretében valósuljon meg” — emelte ki a grönlandi vezetés.

Az amerikai elnök is nyilatkozott

Donald Trump vasárnap az amerikai elnöki gépen nyilatkozva — egy kérdésre válaszolva — azt mondta, hogy „ha nem foglaljuk el Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja, és ezt nem fogom megengedni. (…) Grönland így vagy úgy, a miénk lesz”

 — tette hozzá.

Andrius Kubilius védelemért felelős európai uniós biztos hétfőn egy svédországi biztonsági konferencián nyilatkozva arról beszélt, hogy az Európai Unió segíthet Grönlandnak a biztonság szavatolásában, amennyiben ezt Dánia kérné, ideértve csapatok küldését és katonai infrastruktúra telepítését is.

Úgy vélte ugyanakkor, hogy Grönland amerikai katonai erővel történő elfoglalása a NATO végét jelentené. 

Egyetértek a dán miniszterelnökkel abban, hogy a NATO végét jelentené, s a lakosság körében is nagyon-nagyon népszerűtlen lenne

 — mondta a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. 
Hozzátette, hogy mindez „nagyon negatív hatással lenne az emberekre és a transzatlanti kapcsolatainkra”. „Ki fogja elismerni ezt a megszállást, és milyen hatással lesz ez az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatokra, beleértve például a kereskedelmet, ahol az amerikaiak is meglehetősen fájdalmas negatív következményekkel szembesülhetnek?” — vetette fel Kubilius.

Borítókép: Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfő (Fotó:AFP)

