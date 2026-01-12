migránsromatermini pályaudvar

Afrikai migránsok félholtra vertek egy férfit Rómában

Brutális erőszak történt a Termini pályaudvar környékén. Egy férfit a késő esti órákban körbevettek és súlyosan bántalmaztak afrikai migránsok. Az áldozat életveszélyes állapotban került kórházba. Több személyt vettek őrizetbe a hatóságok, s további tettesek felderítése is folyamatban van. A lapunknak nyilatkozó helyiek szerint tarthatatlan a helyzet.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 01. 12. 13:27
Nagysebességű vonat áll a Roma Termini pályaudvar peronján Rómában (Fotó: AFP)
Nagysebességű vonat áll a Roma Termini pályaudvar peronján Rómában (Fotó: AFP)
A Termini pályaudvaron több ezer átszálló utas halad át naponta. Az olasz főváros legforgalmasabb csomópontja már korábban is ismert volt a megromlott közbiztonságról. Afrikai migránsok félelemben tartják és fosztogatják a turistákat és a helyieket, főként az éjszakai órákban válik kezelhetetlenné a helyzet. A legfrissebb statisztikák szerint a környéken elkövetett bűncselekmények 80 százaléka migránsokhoz köthető. 

Migránsok miatt rettegnek az olaszok (Fotó: AFP)
Migránsok miatt rettegnek az olaszok (Fotó: AFP)

A sajtó arról számol be, hogy súlyos csoportos bántalmazás ért egy 57 éves férfit a Termini pályaudvar környékén. A helyszínen készített videófelvételeken is látható, hogy egy fiatalokból álló banda szombat éjszaka brutálisan megvert egy férfit. 

Az áldozatot kritikus állapotban, súlyos arcsérülésekkel szállították kórházba, jelenleg is az életéért küzdenek. 

A 57 éves férfi a Made in Italy minisztérium tisztségviselője. Pár órával az eset után újabb támadás történt. Egy futárt is bántalmaztak és megsebesítettek a környéken. A rendőrség hat személyt személyt vett őrizetbe, egyiptomi és tunéziai férfiakat, a további tettesek felderítése folyamatban van. 

A hatóságok a biztonsági kamerák felvételeinek kivizsgálásával próbálják kideríteni, hogy lehet-e összefüggés a két eset között. Az egyik videófelvételen hét vagy nyolc ember látható, akik az áldozathoz közelednek és megverik. 

A letartóztatott személyek között van két 20 év körüli tunéziai fiatalember, akiknek már korábban kábítószerrel kapcsolatban volt ügyük a hatóságokkal.

Az elfogáskor mobiltelefont loptak el utcai járókelőktől a város egy másik részében. A rendőrséget segítette, hogy ugyanazokat a ruhaneműket viselték, mint amit a súlyos agresszió elkövetésekor, melyek a videófelvételeken jól láthatók. 

A Termini pályaudvar közvetlen közelében dolgozók lapunknak arról nyilatkoztak, hogy a helyzet kezelhetetlen. 

Úgy vélik, a korábbi évek kormányai felelősek, amiért beengedték a rengeteg migránst, akik állandó veszélyt jelentenek a pályaudvaron és környékén. A hatósági jelenlét ellenére mindennaposak a verekedések és a drogbandák összecsapásai, az utasok fosztogatása. De a helyzet az éjszakai órákban válik igazán kritikussá, akkor elszabadul el a pokol – számoltak be a Termini közvetlen közelében dolgozó kereskedők. 

A szombat esti agresszió vérfoltjai még mindig jól láthatók az aszfalton a Termini pályaudvarhoz vezető tér sarkán. A környéken dolgozók arról is beszámoltak, hogy önvédelmi eszközökkel járnak dolgozni, a munkahelyükhöz közel parkolnak, hogy ha nem muszáj, akkor ne keveredjenek a migránsbandák közé. A helyiek úgy vélik, hogy növelni kellene a hatósági jelenlétet a pályaudvar környékén. De olyanok is vannak, akik úgy gondolják, hogy a helyzet annyira kritikussá vált, hogy a katonaság bevonásával sem lehetne helyreállítani a biztonságot. A római rendőr-főkapitányság hétfőn rendkívüli ülést hívott össze a pályaudvaron kialakult vészhelyzet megvitatására.

Borítókép: Nagy sebességű vonat áll a Termini pályaudvar peronján Rómában (Fotó: AFP)

