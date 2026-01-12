Izraeli technológiával erősítené meg védelmét Németország

Izrael kiberpajzsa érkezhet Németországba

A most aláírt megállapodás értelmében a két ország biztonsági szervei szorosabban együttműködnek a kibertámadások, a mesterséges intelligencia alapú védelmi rendszerek és a drónelhárítás területén. Izrael ezen a téren világelsőnek számít: fejlett mesterséges intelligenciára épülő előrejelző és riasztórendszerei sok esetben még a támadások bekövetkezte előtt képesek azokat észlelni.

Nagy érdeklődéssel figyeljük, hogyan építette fel Izrael a saját cyberdome rendszerét. Részesülni akarunk ebben a tudásban és tapasztalatban

– hangsúlyozta Dobrindt.

Németország sérülékeny – belső támadások is fenyegetnek

A belügyminiszter szerint egyre több csoport készül támadásokra Németország kritikus infrastruktúrái ellen. Külön utalt a berlini délnyugati áramszolgáltatás elleni gyújtogatásra, amely komoly biztonsági réseket tárt fel az energiahálózat védelmében.