A Németország és Izrael közötti találkozóra feszült nemzetközi helyzetben került sor: Izrael az iráni fejleményeket feszülten figyeli, miután Teherán nyíltan megtorlással fenyegette az országot egy esetleges amerikai beavatkozás esetén. Ennek ellenére az izraeli kormányfő időt szakított a német belügyminiszterre – ami jól jelzi, hogy a két ország kapcsolatai ismét javuló pályára álltak, miután tavaly a német fegyverszállítások leállítása komoly feszültséget okozott, írja az Origo.
Izraeli technológiával erősítené meg védelmét Németország
Új szintre lépett a német–izraeli biztonságpolitikai együttműködés: átfogó kiber- és védelmi megállapodást írtak alá, amely kiterjed a kibertámadások elleni fellépésre, a mesterséges intelligencia alkalmazására és a drónfenyegetések elhárítására is. Az egyezményt Alexander Dobrindt német belügyminiszter és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hitelesítette egy rendkívüli látogatás során.
Izrael kiberpajzsa érkezhet Németországba
A most aláírt megállapodás értelmében a két ország biztonsági szervei szorosabban együttműködnek a kibertámadások, a mesterséges intelligencia alapú védelmi rendszerek és a drónelhárítás területén. Izrael ezen a téren világelsőnek számít: fejlett mesterséges intelligenciára épülő előrejelző és riasztórendszerei sok esetben még a támadások bekövetkezte előtt képesek azokat észlelni.
Nagy érdeklődéssel figyeljük, hogyan építette fel Izrael a saját cyberdome rendszerét. Részesülni akarunk ebben a tudásban és tapasztalatban
– hangsúlyozta Dobrindt.
Németország sérülékeny – belső támadások is fenyegetnek
A belügyminiszter szerint egyre több csoport készül támadásokra Németország kritikus infrastruktúrái ellen. Külön utalt a berlini délnyugati áramszolgáltatás elleni gyújtogatásra, amely komoly biztonsági réseket tárt fel az energiahálózat védelmében.
A német belügyminiszter a baloldali szélsőségesek jelentette fenyegetést is kiemelte, és közölte: a jövőben fokozott hírszerzési fellépésre lesz szükség az ilyen csoportok ellen. Ebben is izraeli technológia és szakértelem segítheti a német hatóságokat.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció – német katona-egyenruha (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Afrikai migránsok félholtra vertek egy férfit Rómában
A lapunknak nyilatkozó helyiek szerint tarthatatlan a helyzet.
Kuleba szerint Ukrajnának nincs más választása: vagy Brüsszel, vagy Moszkva
Kijev a Nyugatban reménykedik.
Migráció: az osztrákok határozottabb fellépést várnak
A lakosság egyre inkább félti a közbiztonságot.
Májusig maradhat a hadiállapot Ukrajnában
Kijev újabb mozgósítási hosszabbításra készül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Afrikai migránsok félholtra vertek egy férfit Rómában
A lapunknak nyilatkozó helyiek szerint tarthatatlan a helyzet.
Kuleba szerint Ukrajnának nincs más választása: vagy Brüsszel, vagy Moszkva
Kijev a Nyugatban reménykedik.
Migráció: az osztrákok határozottabb fellépést várnak
A lakosság egyre inkább félti a közbiztonságot.
Májusig maradhat a hadiállapot Ukrajnában
Kijev újabb mozgósítási hosszabbításra készül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!