Rendkívüli

Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem, befagyott a Tisza Párt

NémetországIzraelkibervédelemtechnológiamegállapodás

Izraeli technológiával erősítené meg védelmét Németország

Új szintre lépett a német–izraeli biztonságpolitikai együttműködés: átfogó kiber- és védelmi megállapodást írtak alá, amely kiterjed a kibertámadások elleni fellépésre, a mesterséges intelligencia alkalmazására és a drónfenyegetések elhárítására is. Az egyezményt Alexander Dobrindt német belügyminiszter és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hitelesítette egy rendkívüli látogatás során.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 01. 12. 12:56
Illusztráció Német katonaegyenruha Fotó: Matthias Balk Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Németország és Izrael közötti találkozóra feszült nemzetközi helyzetben került sor: Izrael az iráni fejleményeket feszülten figyeli, miután Teherán nyíltan megtorlással fenyegette az országot egy esetleges amerikai beavatkozás esetén. Ennek ellenére az izraeli kormányfő időt szakított a német belügyminiszterre – ami jól jelzi, hogy a két ország kapcsolatai ismét javuló pályára álltak, miután tavaly a német fegyverszállítások leállítása komoly feszültséget okozott, írja az Origo.

Németország
Alexander Dobrindt német belügyminiszter (Forrás: Képernyőkép)

Izrael kiberpajzsa érkezhet Németországba

A most aláírt megállapodás értelmében a két ország biztonsági szervei szorosabban együttműködnek a kibertámadások, a mesterséges intelligencia alapú védelmi rendszerek és a drónelhárítás területén. Izrael ezen a téren világelsőnek számít: fejlett mesterséges intelligenciára épülő előrejelző és riasztórendszerei sok esetben még a támadások bekövetkezte előtt képesek azokat észlelni.

Nagy érdeklődéssel figyeljük, hogyan építette fel Izrael a saját cyberdome rendszerét. Részesülni akarunk ebben a tudásban és tapasztalatban

– hangsúlyozta Dobrindt.

Németország sérülékeny – belső támadások is fenyegetnek

A belügyminiszter szerint egyre több csoport készül támadásokra Németország kritikus infrastruktúrái ellen. Külön utalt a berlini délnyugati áramszolgáltatás elleni gyújtogatásra, amely komoly biztonsági réseket tárt fel az energiahálózat védelmében.

A német belügyminiszter a baloldali szélsőségesek jelentette fenyegetést is kiemelte, és közölte: a jövőben fokozott hírszerzési fellépésre lesz szükség az ilyen csoportok ellen. Ebben is izraeli technológia és szakértelem segítheti a német hatóságokat.

 

Borítókép: Illusztráció – német katona-egyenruha (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Matthias Balk)



 



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu