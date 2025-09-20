Kibertámadás bénítja Európa repülőtereit

Közleményük szerint a kibertámadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz.

Kibertámadás bénítja a brüsszeli repülőteret – járattörlések és késések várhatók (Fotó: AFP)

A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.

BREAKING: Heathrow warns of delays as cyber attack disrupts European airportshttps://t.co/1dZerPLChz — Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

Az Independent arról számolt be, hogy a londoni Heathrow és a berlini repülőtér szintén közölte, hogy a támadás zavarja a járatok közlekedését, és azt tanácsolta az utasoknak, hogy szombaton a repülőtérre indulás előtt ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságoknál. A frankfurti repülőtér szóvivője szerint a támadás nem érinti a repülőteret – közölte az MTI.