Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte

Kibertámadás bénítja Európa repülőtereit

Járattörlésekre és jelentős késésekre kell számítani szombaton a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren. A fennakadást az okozta, hogy az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt. A londoni Heathrow és a berlini repülőtér szintén közölte, hogy a támadás zavarja a járatok közlekedését.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 10:12
Kibertámadás bénítja a brüsszeli repülőteret – járattörlések és késések várhatók Forrás: AFP
Közleményük szerint a kibertámadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz. 

Kibertámadás bénítja a brüsszeli repülőteret – járattörlések és késések várhatók (Fotó: AFP)

A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.

Az Independent arról számolt be, hogy a londoni Heathrow és a berlini repülőtér szintén közölte, hogy a támadás zavarja a járatok közlekedését, és azt tanácsolta az utasoknak, hogy szombaton a repülőtérre indulás előtt ellenőrizzék járatuk állapotát a légitársaságoknál. A frankfurti repülőtér szóvivője szerint a támadás nem érinti a repülőteret – közölte az MTI.

Továbbra sem tud autót gyártani a Jaguar Land Rover egy kibertámadás miatt

Lapunk arról is beszámolt, hogy az indiai Tata tulajdonában lévő brit autógyártót szeptember 1-jén érte hekkertámadás, és még mindig a számítógépes rendszereinek újjáépítésén dolgozik. Az a csoport vállalta a felelősséget a támadásért, amely az év elején megtámadta a Marks & Spencer ruhaipari vállalatot is. Több mint két hete állnak a gyáraik az egész világon, és a brit cég szerint még legalább egy hétig állni is fognak. 

Borítókép: Kibertámadás bénítja a brüsszeli repülőteret – járattörlések és késések várhatók (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

