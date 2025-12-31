Élesedő bérverseny: nagyobb fizetésekkel csábítják a dolgozókat a Magyarországra készülő kínai autógyártók

A kínai BYD és a CATL a világ vezető elektromosjármű- és akkumulátorgyártó vállalatai, amelyek Magyarországon is nagyszabású beruházásokat hajtanak végre. A BYD Szegeden építi új gyárát, míg a CATL Debrecenben hoz létre üzemet. Mindkét cég jelentős munkavállalói bázist tervez, ezért most bérezési verseny kezdődött a képzett szakemberekért és a fizikai munkaerőért. A kínai autógyártók első körben otthon emelik a dolgozóik bérét, de minden bizonnyal hazánkban is komolyan küzd majd a két cég a munkavállalókért.

Képünk illusztráció Fotó: Vémi Zoltán

A BYD főként a mérnökök fizetését emeli

A BYD a jövő évtől emeli a kutatás-fejlesztési (K+F) területen dolgozó mérnökei és technológiai szakemberei fizetését. A vállalat ugyan nem közölte hivatalosan a számokat, de a közösségi médiában elterjedtek a részletek arról, mekkora emelést kapnak az érintettek. A legtöbb K+F-dolgozó havi 500 és 1000 jüan közötti pluszt kap, míg a magasabb szintű mérnökök számára ez a növekedés 2000-3000 jüan havonta – ami forintosítva 93 000–140 000 forint közötti többletet jelent − derül ki a Világgazdaság cikkéből.

A béremelés célja, hogy a BYD megtartsa a képzett mérnököket és minimalizálja az agyelszívást, miközben hatalmas, új szegedi gyárába toboroz szakembereket. A cég jelenlegi létszáma is óriási: világszerte közel 968 600 alkalmazottat foglalkoztat, köztük 110 000 felsőfokú végzettségű dolgozót.

Érdemes megjegyezni, hogy a BYD-nél a fizetések és átsorolások évente két alkalommal történő teljesítményértékelés után dőlnek el, ami a bérek dinamikusabb alakulását teszi lehetővé.

A CATL béremelése a fizikai munkásokat célozza

Ezzel szemben a CATL ezúttal nem a mérnökökre, hanem a gyártósorok mellett dolgozó fizikai munkásokat célozta meg a béremelésével. A vállalat bejelentése szerint a januártól mindenkinek járó átlagos fizetésemelés kb. 150 jüan havonta – ami kb. 6900 forintot jelent –, és több mint 2 százalékos reálbér-növekedést biztosít még akkor is, ha a kínai inflációt is figyelembe vesszük.

Ez a lépés annak a felismerésnek a része, hogy a termelés színvonalának fenntartásához és versenyképességének növeléséhez a CATL-nek meg kell tartania a képzett gyári dolgozóit. Robin Zeng, a CATL vezetője hangsúlyozta, hogy a béremelés azt is tükrözi, hogy a társaság elismeri a tehetséget, a szorgalmat és a lojalitást, miközben a termelékenység és a termékminőség javítása is fontos szempont.