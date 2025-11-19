Rendkívüli

Kiderült, hogy mikor és milyen autókat fog gyártani Szegeden a BYD

A kínai autómárka a két legkisebb típusának összeszerelését fogja megkezdeni hamarosan az első európai gyárában.

Munkatársunktól
2025. 11. 19. 16:38
Forrás: BYD
Nem is olyan régen még ritka látványnak számítottak Európa útjain a BYD járművei. Az elmúlt öt évben azonban a legnagyobb kínai autógyártó globális nagyhatalommá nőtte ki magát, és gyorsabban terjeszkedett új piacokra, mint bármelyik versenytársa. 

2025-ben a BYD európai eladásai több mint háromszorosára nőttek a 2024-es szinthez képest,

a vállalat az első kilenc hónapban 80 807 járművet értékesített a kontinensen. Jövőre a típusai még elterjedtebbek lesznek Európa-szerte, részben a szegedi termelésnek köszönhetően.

BYD
BYD Dolphin Surf, Európa egyik legolcsóbb villanyautója
Fotó: BYD

Természetesen a kínai gyártmányú elektromos autókra kivetett európai vámok a BYD-et is sújtják, a vállalat járműveire például 17 százalékos tarifa vonatkozik az EU-ban a szokásos 10 százalékos általános vámtarifán felül. Ennek ellenére a cég nem szándékozik lassítani, mert Európát az egyik legfontosabb meghódítandó új piacnak tekinti. 2025 végére a BYD már körülbelül 1000 márkakereskedéssel fog rendelkezni a kontinensen, de ez még csak a kezdet. Egy nemrég Frankfurtban megrendezett rendezvényen Maria Grazia Davino, a cég európai regionális ügyvezető igazgatója megerősítette, hogy 

a BYD jövőre megduplázza a márkakereskedései számát a régióban,

a terjeszkedést elengedhetetlennek nevezte az ügyfelek megnyeréséhez „ebben a rendkívül versenyképes környezetben”. 

BYD
BYD Atto 2, a tisztán elektromos és konnektoros hibrid hajtással is kapható Vitara-rivális
Fotó: BYD

A jelenleg 29 európai piacon aktív BYD egy „hosszú távú lokalizációs stratégiát” követ. Ennek lényege, hogy az általa értékesített járművek egyre nagyobb hányadát gyártsa Európában, hogy csökkentse az importtól való függőséget és a vámterheket, valamint megerősítse a helyi gazdaságokkal való kapcsolatait. Az agresszív terjeszkedési stratégia a kulcsa az új gyártóközpont megnyitása Szegeden.  Jelenleg is zajlik a BYD Atto 2 hibrid változatának, az 1020 km (ebből 90 tisztán elektromos) hatótávú DM-i-nek az európai sajtóbemutatója Spanyolországban. A kis SUV prezentációján a kínai gyártó elnöke, Stella Li újságíróknak elárulta, hogy 

a korábban bejelentett Dolphin Surf mellett a Suzuki Vitara-méretű Atto 2-est is fogják Szegeden gyártani, továbbá még két másik modellt,

 amelyeket azonban még nem nevezett meg. 

BYD
Az Atto 2-prezentáció egyik legfontosabb része
Fotó: Lővei Gergely

Az is kiderült, hogy a BYD első európai üzemében 2025 végén már készen állnak majd a szerelőszalagok, a próbagyártás 2026 első negyedévében, a sorozatgyártás pedig 2026 második negyedévében fog elindulni. Bár még a szegedi gyár sem nyitott meg, a kínai vállalat állítólag máris fontolgatja egy törökországi és egy spanyolországi gyár építésének lehetőségét is.

 

