Norvégiában fogták el a visszaeső magyar férfit, aki gyermekpornót osztott meg a világhálón

A férfi feltételesen volt szabadlábon, amikor kiderült, hogy 2019 után 2024-ben ismét gyermekpornográf felvételeket osztott meg.

Forrás: MTI2026. 01. 08. 20:11
Forrás: Shutterstock
Norvégiában fogták el a gyermekpornót megosztó magyar szökevényt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Police.hu-n csütörtökön.

 

Azt írták: a kiberbűnözés elleni nyomozók tavaly kezdtek el nyomozni egy ügyben gyermekpornográfia miatt. A beszerzett bizonyítékok alapján Zs. György azzal gyanúsítható, hogy 2024 augusztusában három nap alatt 144 gyermekpornográf felvételt töltött fel egy internetes fájlmegosztó portálra. A képeken és videókon 14 és 18 év közötti fiatalok szerepeltek „súlyosan szeméremsértő nyíltsággal”. 

A gyerekek ezeken a felvételeken olyan módon voltak láthatók, ami nemi vágy felkeltésére alkalmas.

A gyermekvédelmi nyomozók egyértelműen a 45 éves budapesti férfihoz kötötték azokat az eszközöket, amelyekről feltöltötték a felvételeket. A férfi ráadásul nem először követett el ilyen bűncselekményt: 

2019-ben kétrendbeli gyermekpornográfia miatt már négy év börtönbüntetésre ítélték, ami 2020 őszén emelkedett jogerőre. Többéves börtönbüntetését követően feltételesen szabadságra bocsátották, a 144 gyermekpornográf tartalmat ezen időszak alatt, visszaesőként töltötte fel az internetre.

A nyomozók megállapították azt is, hogy a férfi norvég IP-címekről érte el az internetet, így feltételezték, hogy Norvégiában tartózkodhat. Tavaly ősszel európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene, és felvették a kapcsolatot a célkörözési osztállyal. A magyar fejvadászok ezután kapcsolatba léptek a norvég társszervekkel, és megállapították, hogy a körözött férfi Honefoss településen tartózkodik, ahol bolti eladóként dolgozik egy üzletben.

A norvég rendőrség tavaly október 29-én – a célkörözési osztály által szolgáltatott információk alapján – egy oslói utazása során elfogta a férfit, akit január 6-án hoztak haza.

A nyomozók gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki megtagadta a vallomástételt. A rendőrök bűnügyi őrizetbe vették Zs. Györgyöt, és kezdeményezték letartóztatását.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


