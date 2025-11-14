Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségbűntetteítéletgyermekpornográfia

Itt az ítélet a középiskolás ügyében, aki gyermekpornót küldözgetett az interneten

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 14. 12:08
illusztráció Forrás: Pexels
Az ítélet helybenhagyását indítványozta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség abban az ügyben, amelyben egy fiatal fiú gyermekpornográf felvételeket osztott meg.

Az ítéleti tényállás lényege szerint a vádlott nem sokkal a 14. életéve betöltését követően, 2021 őszén egy üzenetküldő alkalmazásba feltöltött és megosztott hét darab gyermekpornográf videófelvételt. A fiatal 2022 nyarán ugyancsak gyermekpornográfiát ábrázoló videófelvételeket és képfelvételeket töltött le és tárolt mobiltelefonján, amelyeken 18, illetve 12 év alatti személyek szerepelnek.

A Budapest Környéki Törvényszék az elkövetőt gyermekpornográfia bűntette miatt halmazati büntetésül két év – végrehajtásában három évi próbaidőre felfüggesztett – fiatalkorúak börtönbüntetésére ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelyben kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

Az ítélet ellen az elkövető törvényes képviselője, valamint a védője fellebbezett.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a tényállás helyességére, a vádlotti cselekvőség törvényes minősítésére és a kiszabott büntetés arányosságára tekintettel az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta a Fővárosi Ítélőtáblánál.

 

