Az ítélet helybenhagyását indítványozta a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség abban az ügyben, amelyben egy fiatal fiú gyermekpornográf felvételeket osztott meg.
Itt az ítélet a középiskolás ügyében, aki gyermekpornót küldözgetett az interneten
Hihetetlen.
Az ítéleti tényállás lényege szerint a vádlott nem sokkal a 14. életéve betöltését követően, 2021 őszén egy üzenetküldő alkalmazásba feltöltött és megosztott hét darab gyermekpornográf videófelvételt. A fiatal 2022 nyarán ugyancsak gyermekpornográfiát ábrázoló videófelvételeket és képfelvételeket töltött le és tárolt mobiltelefonján, amelyeken 18, illetve 12 év alatti személyek szerepelnek.
A Budapest Környéki Törvényszék az elkövetőt gyermekpornográfia bűntette miatt halmazati büntetésül két év – végrehajtásában három évi próbaidőre felfüggesztett – fiatalkorúak börtönbüntetésére ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, amelyben kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.
Az ítélet ellen az elkövető törvényes képviselője, valamint a védője fellebbezett.
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a tényállás helyességére, a vádlotti cselekvőség törvényes minősítésére és a kiszabott büntetés arányosságára tekintettel az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta a Fővárosi Ítélőtáblánál.
