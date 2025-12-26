„Nagy küzdelem volt” – soha nem hallott történetet árult el Balatoni Katalin a pedagógusok béremeléséről

„Karácsonyi történet a pedagógus-béremelésről úgy, ahogy még sosem beszéltem róla” – kezdte posztját Balatoni Katalin a közösségi oldalán.

Balatoni Katalin: 2025-ben már nyugalommal telik a karácsony, hiszen a történelmi béremelés sínen van (Forrás: Facebook)

A miniszterelnöki biztos felidézte, 2023 őszén kezdte a szolgálatát, mint köznevelési helyettes államtitkár, noha tudta, hogy nehéz feladatba érkezik, hiszen az új életpályatörvény véglegesítésétől és a béremelés előkészületeitől volt hangos akkoriban az ország.

„Nem a leghálásabb egy ilyen helyzetben kezdeni a közigazgatás csatamezején, de az vezérelt akkor, ami most is, hogy minél több segítséget tudjak adni a pedagógusoknak, és a lehető legjobb oktatást biztosítsuk a gyermekeknek”

– fogalmazott, hozzátéve, „mindez azt jelentette, hogy napi szinten zajlott az egyeztetések sokasága – kollégákkal, szakemberekkel, az EU képviseleteivel, szakmai szervezetekkel és a szakszervezetekkel egyaránt”.

„Közben ott volt a nyomás, hogy mindenáron oda kell eljutnunk, hogy a béremelés megvalósuljon, hogy a lehető legjobb legyen a pedagógusoknak, akik a pályán vannak és azoknak is, akiket szeretnénk, hogy a pályára lépjenek” – fűzte hozzá. A miniszterelnöki biztos azzal folytatta, a háttérben ez egy nagy küzdelem volt.

Nem csak kitalálni kellett a megvalósítás formáját, a jogszabályi környezetet, hanem valóban meg kellett küzdeni az elénk gördülő sziklákkal, és saját honfitársainkkal is, hiszen sokan dolgoztak a siker ellen itthon és Brüsszelben is

– jelezte, kiemelve, hogy „2023 karácsonyán még kérdéses volt, hogy a jó fog győzni, vagy azok, akik többmilliós fizetésekért dolgoznak saját hazájuk ellen” Balatoni Katalin arra is kitért, ebben az évben nem sok pihenés jutott számukra, folyamatosan azon dolgoztak a két ünnep között is, hogy januárban már bejelenthessék: anyagi megbecsülést biztosítanak a pedagógusoknak.

„2024. januárban a Magyar Közlönyben való megjelenést megelőző éjszakát is aggodalmak között töltöttük, hiszen aznap Ursula von der Leyen egy újabb zsarolással állt elő. De kiváló harcosainknak és az isteni gondviselésnek köszönhetően reggel ott volt a hír: megvan a béremelés” – írta, megköszönve a tankerületek, az egyházak, az önkormányzatok és minden fenntartó emberfeletti munkáját, akik megvalósították, hogy februárban már ott voltak az átlag 32,2 százalékkal megemelt bérek.

Voltak, akik felváltva aludtak, hogy ez így legyen. És így lett

– emlékezett vissza.