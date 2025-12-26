balatoni katalinpedagógusbéremelés

„Nagy küzdelem volt” – soha nem hallott történetet árult el Balatoni Katalin a pedagógusok béremeléséről

2023 karácsonyán még kérdéses volt, hogy a jó fog-e győzni, vagy azok, akik többmilliós fizetésekért dolgoznak saját hazájuk ellen – idézte fel a miniszterelnöki biztos, aki őszintén beszélt arról is, volt időszak, amikor nem sok idő jutott a pihenésre. Balatoni Katalin ugyanakkor hozzátette, 2025-ben viszont már nyugalommal telik a karácsony, hiszen a történelmi béremelés sínen van.

Munkatársunktól
2025. 12. 26. 12:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Karácsonyi történet a pedagógus-béremelésről úgy, ahogy még sosem beszéltem róla” – kezdte posztját Balatoni Katalin a közösségi oldalán. 

Balatoni Katalin
Balatoni Katalin: 2025-ben már nyugalommal telik a karácsony, hiszen a történelmi béremelés sínen van (Forrás: Facebook)

A miniszterelnöki biztos felidézte, 2023 őszén kezdte a szolgálatát, mint köznevelési helyettes államtitkár, noha tudta, hogy nehéz feladatba érkezik, hiszen az új életpályatörvény véglegesítésétől és a béremelés előkészületeitől volt hangos akkoriban az ország.

„Nem a leghálásabb egy ilyen helyzetben kezdeni a közigazgatás csatamezején, de az vezérelt akkor, ami most is, hogy minél több segítséget tudjak adni a pedagógusoknak, és a lehető legjobb oktatást biztosítsuk a gyermekeknek”

 – fogalmazott, hozzátéve, „mindez azt jelentette, hogy napi szinten zajlott az egyeztetések sokasága – kollégákkal, szakemberekkel, az EU képviseleteivel, szakmai szervezetekkel és a szakszervezetekkel egyaránt”.

„Közben ott volt a nyomás, hogy mindenáron oda kell eljutnunk, hogy a béremelés megvalósuljon, hogy a lehető legjobb legyen a pedagógusoknak, akik a pályán vannak és azoknak is, akiket szeretnénk, hogy a pályára lépjenek” – fűzte hozzá. A miniszterelnöki biztos azzal folytatta, a háttérben ez egy nagy küzdelem volt. 

Nem csak kitalálni kellett a megvalósítás formáját, a jogszabályi környezetet, hanem valóban meg kellett küzdeni az elénk gördülő sziklákkal, és saját honfitársainkkal is, hiszen sokan dolgoztak a siker ellen itthon és Brüsszelben is

– jelezte, kiemelve, hogy „2023 karácsonyán még kérdéses volt, hogy a jó fog győzni, vagy azok, akik többmilliós fizetésekért dolgoznak saját hazájuk ellen” Balatoni Katalin arra is kitért, ebben az évben nem sok pihenés jutott számukra, folyamatosan azon dolgoztak a két ünnep között is, hogy januárban már bejelenthessék: anyagi megbecsülést biztosítanak a pedagógusoknak.

„2024. januárban a Magyar Közlönyben való megjelenést megelőző éjszakát is aggodalmak között töltöttük, hiszen aznap Ursula von der Leyen egy újabb zsarolással állt elő. De kiváló harcosainknak és az isteni gondviselésnek köszönhetően reggel ott volt a hír: megvan a béremelés” – írta, megköszönve  a tankerületek, az egyházak, az önkormányzatok és minden fenntartó emberfeletti munkáját, akik megvalósították, hogy februárban már ott voltak az átlag 32,2 százalékkal megemelt bérek. 

Voltak, akik felváltva aludtak, hogy ez így legyen. És így lett

– emlékezett vissza. 

A miniszterelnöki biztos azzal folytatta, 2024 karácsonyán már magabiztosan, bár sok-sok kérdéssel teltek az ünnepek, rengeteg előkészítő munkával, de tudták, hogy minden megoldódik. 2025 januárjában egy átlagosan 21,2 százalékos béremelés következett számos kiegészítéssel, biztosítékkal, idén 2025-ben pedig már nyugalommal telik a karácsony, hiszen a történelmi béremelés sínen van, a pedagógusbérek folyamatos emelésének következtében a karácsonyi időszak is kiszámítható. Ráadásul 2026 januárjától újabb, átlagosan 10 százalékos béremelés lesz, és ezt itt még mindig nem a vége. 

2031-ig minden évben lesz béremelés

– sorolta Balatoni Katalin, aki azzal zárta: 

„Ezt folytatom miniszterelnöki biztosként, ezt folytatjuk 2026-ban is. Tovább harcolunk azokkal, akik a saját országuk ellen fordulnak, akik mindent megtesznek, hogy ne fejlődjön az oktatás csak azért, mert politikai ambícióikat ez segíti. De leginkább tovább dolgozunk pedagógusainkért, gyermekeinkért mindazokkal, akik hisznek az oktatás innovációjában és a családbarát szemléletben. Igen az építésre, nem a rombolásra!”


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Balatoni Katalin (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpázmány péter

Rőzséket gyújtott

Pilhál György avatarja

„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu