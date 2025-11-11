Megkapják a pécsi óvónők a jogos béremelésüket + videó

„Győzelem! Megígértem, megígértük, hogy addig megyünk, amíg meg nem kapják a pécsi óvodapedagógusok a megérdemelt béremelést” – írta Balatoni Katalin pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán.

Mint rámutatott, hiába próbálkozott a polgármester hazugságokkal, nem tudta tovább tartani ezt a falat, mert ledöntötték.

Visszamenőleg megkapja mindenki az elmaradt béreket.

„Sajnálom, hogy az önkormányzat nem becsüli az óvodapedagógusait, akik a város lakosságának gyermekeit nevelik minden nap. Több tiszteletet a pedagógusoknak!” – fogalmazott Balatoni Katalin, aki egy videót is mellékelt bejegyzéséhez.

Ebben a miniszterelnöki biztos Hoppál Péterrel, a Baranya vármegyei 2. számú országgyűlési választókerület képviselőjével beszél arról, hogy tavasszal felszólították a pécsi baloldali városvezetést: fordítsák a pécsi óvónők béremelésére azt a másra nem költhető több száz millió forintot, amit a kormány már januárban az önkormányzat számlájára utalt.

Ez összeg a pécsi óvónőknek jár, most pedig Balatoni Katalin látogatásakor a pécsi baloldal megszavazta nekik a késleltetett béremelést

– ismertette Hoppál Péter.

A miniszterelnöki biztos hozzátette: jobb későn, mint soha, de jobban örült volna, ha a jogszabályoknak megfelelően a pedagógusok már a januári fizetéssel megkapták volna a béremelést. – Csatát nyertünk megint a magyar óvodapedagógusokért, csak így tovább! – mondta. Hoppál Péter hozzáfűzte: itt volt az idő Pécsen is, hogy az óvónők megkapják a kormány támogatását.