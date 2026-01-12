Már ma kiírhatja a köztársasági elnök a választás időpontját, elindult a mozgósítás

Mától kezdve bármikor kiírhatja a választás időpontját az államfő, hiszen a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen. A legkorábbi lehetséges időpont, április 12-e pedig mától számítva 90 nap múlva lesz – írta a közösségi oldalán Deák Dániel.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– A 2022-ben a legpontosabbnak számító kutatócég, a Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, így a kormánypártok magabiztosan vághatnak neki a kampánynak.

Azonban a választáson nem a szimpátia, hanem a leadott szavazat számít, így kiemelt jelentősége van az előttünk álló időszakban a mozgósításnak

– hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Hozzátette: ennek megfelelően a patrióta oldal elkezdte a kampányt és a mozgósítást: múlt hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amelyen részletesen beszélt a következő időszak feladatairól és kihívásairól. Ezt követte a Fidesz szombati kongresszusa, ahol bemutatták a 106 egyéni jelöltet. Február 20-ig pedig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják.

A vezető elemző az elkövetkezendő időszak fontos eseményeiről ezt írta: Orbán Viktor februárban mondja el évértékelő beszédét, ugyancsak február második felében várható, hogy megtartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését. Ezután pedig kezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, ami a választások miatt rövid, mindössze néhány ülésnapos lesz. Ezzel párhuzamosan újra útnak indul a miniszterelnök által életre hívott digitális polgári körök (DPK) országjárása is, Lázár János pedig nagy intenzitással folytatja a Lázárinfókat. Szintén kiemelt időpont március 15., amelyre várhatóan nagyszabású rendezvénnyel készül a nemzeti oldal. Emellett Donald Trump levele alapján arra is lehet számítani, hogy az amerikai elnök Magyarországra érkezik.