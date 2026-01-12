Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

deák dánielválasztáskampány

Már ma kiírhatja a köztársasági elnök a választás időpontját, elindult a mozgósítás

Mától kezdve bármikor kiírhatja Sulyok Tamás államfő a választás időpontját. Egy friss felmérés szerint a kormánypártok magabiztosan vághatnak neki a kampánynak, de Deák Dániel hangsúlyozta, a választáson nem a szimpátia, hanem a leadott szavazatok számítanak, ezért a mozgósítás rendkívül fontos.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 12. 8:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mától kezdve bármikor kiírhatja a választás időpontját az államfő, hiszen a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen. A legkorábbi lehetséges időpont, április 12-e pedig mától számítva 90 nap múlva lesz – írta a közösségi oldalán Deák Dániel.

Budapest, 2025. december 15. Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten a Szépművészeti Múzeumban 2025. december 15-én. MTI/Illyés Tibor
Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– A 2022-ben a legpontosabbnak számító kutatócég, a Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a Fidesz 51 százalékon, míg a Tisza 38 százalékon áll, így a kormánypártok magabiztosan vághatnak neki a kampánynak. 

Azonban a választáson nem a szimpátia, hanem a leadott szavazat számít, így kiemelt jelentősége van az előttünk álló időszakban a mozgósításnak

– hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Hozzátette: ennek megfelelően a patrióta oldal elkezdte a kampányt és a mozgósítást: múlt hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amelyen részletesen beszélt a következő időszak feladatairól és kihívásairól. Ezt követte a Fidesz szombati kongresszusa, ahol bemutatták a 106 egyéni jelöltet. Február 20-ig pedig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják.

A vezető elemző az elkövetkezendő időszak fontos eseményeiről ezt írta: Orbán Viktor februárban mondja el évértékelő beszédét, ugyancsak február második felében várható, hogy megtartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését. Ezután pedig kezdődik az Országgyűlés tavaszi ülésszaka, ami a választások miatt rövid, mindössze néhány ülésnapos lesz. Ezzel párhuzamosan újra útnak indul a miniszterelnök által életre hívott digitális polgári körök (DPK) országjárása is, Lázár János pedig nagy intenzitással folytatja a Lázárinfókat. Szintén kiemelt időpont március 15., amelyre várhatóan nagyszabású rendezvénnyel készül a nemzeti oldal. Emellett Donald Trump levele alapján arra is lehet számítani, hogy az amerikai elnök Magyarországra érkezik.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó:  MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu