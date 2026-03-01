Most dől el a Közel-Kelet sorsa és az olajpiac jövője

Az energetika terén kifejezetten problematikus a kialakult helyzet, különösen egy ilyen helyzetben, amiben van Magyarország. A migrációs téren Magyarországot közvetett módon érintheti a közel-keleti konfliktus. Törökországban most is vannak iráni menekültek, Iránban nagy számban vannak afgánok, ők jellemzően egyébként onnan tovább utaznának Törökország fele. Törökország ugyanakkor egy határkerítést húzott fel szinte teljes hosszában az iráni határon, így lassítani tudná az áramlást.

Viszont hogyha a helyzet nem stabilizálódik, és mondjuk kialakul egy hatalmi vákuum, adott esetben valamiféle polgárháborús helyzet, akkor ez egy nagyon erős migrációs nyomást jelenthet Európa számára.

– magyarázta Sayfo Omar. Úgy folytatta, hogy Törökország egy ilyen migrációs hullámot képes lenne megállítani, de nagyon megkérné az árát Európától, ahogy megkérte a szíriai menekültek esetében is 2016-ban.

Az általános bizonytalanság a teljes nemzetközi térben ott van. Nagyon sok vágy- és félelem vezérelt elemzés kering a levegőben, mindegyiket érdemes ilyenkor fenntartással kezelni éppen azért, mert nincs információnk. Nem tudjuk, hogy kiket likvidáltak. Azt sem tudjuk, hogy az amerikaiaknak adott esetben van-e valami jelöltjük Iránban a folytatásra, mint ahogy volt Venezuelában Maduro kényszerű távozását követően.

Irán ráadásul Venezuelával ellentétben „nem egy egyszemélyes show”. Tehát Iránban van egy politikai struktúra, ha a legfőbb vezetőt likvidálják, akkor vagy választanak egy új vezetőt, akit a forradalmi gárda is támogat, – mert a forradalmi gárda megkerülhetetlen a 200 ezer fegyveressel, ráadásul övék a gazdaság harmada, nem fognak ilyen könnyen távozni. Tehát vagy ők jelölnek ki valakit, vagy valaki jelentkezik, aki az ő támogatásukat élvezi, vagy egy tanácsot, mondjuk egy háromtagú tanácsot jelölnek ki addig, amíg nincs egy új vezető, jelenleg több a bizonytalan kérdés, mint amire a választ tudhatjuk – zárta az interjút a szakértő.

