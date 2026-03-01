Most dől el a Közel-Kelet sorsa és az olajpiac jövője

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. Az izraeli kormányfő részletezte, hogy az Oroszlán Üvöltése hadművelet célja annak megakadályozása, hogy az iráni vezetés nukleáris fegyverekhez jusson. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője válaszolt lapunk kérdéseire.
Az elmúlt években a Közel-Kelet összességében stabilabb lett Irán gyengülésével. Egészen a közelmúltig Irán nagyon erősen jelen volt a proxy hálózatán keresztül, ezek állami és nem állami szereplők: Irakban, Szíriában, Libanonban, palesztin területeken. Ez a proxy hálózat jelentősen meggyengült az elmúlt időszakban és most már az országok többsége jó kapcsolatot ápol az Egyesült Államokkal, legalábbis valamilyen formában együttműködik vele.
– magyarázta a szakértő. Azzal folytatta, hogy innentől kezdve ez szükségszerűen stabilizálta az elmúlt hozzávetőleg két évben – a gázai háború kezdete óta eltelt időszakban – a Közel-Keletet. Kifejtette, hogy ami most történik, annak nem látható a kimenetele.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!