Trump a Truth Socialon közzétett videóban azt mondta, hogy az Egyesült Államok nagyobb harci műveleteket indított Iránban.
„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó
Donald Trump amerikai elnök egy nyolcperces videót tett közzé a Truth Social közösségi média felületén, amelyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban.
Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott:
Ismételten megpróbáltunk megállapodást kötni. Megpróbáltuk.
Majd hozzátette: „megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat. Teljesen… megsemmisítjük.”
A BBC emlékeztetett: Donald Trump elnök pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Államok még nem hozott végleges döntést arról, hogy csapást mérjen-e Iránra, de hozzátette, hogy nem elégedett az irániak tárgyalási pozíciójával a nukleáris tárgyalások során. Trump szerint Irán „nem hajlandó megadni nekünk azt, amire szükségünk van”, és ragaszkodott ahhoz, hogy Irán nem rendelkezhet atomfegyverekkel.
A két ország között a héten Genfben közvetett tárgyalásokat tartottak, és mindkét fél szerint előrelépés történt a megállapodás elérése terén.
Washington fokozta a nyomást Teheránra, hogy új megállapodást kössön nukleáris programjáról, Trump pedig többször kijelentette, hogy az Egyesült Államok kész, hajlandó és képes gyorsan és erőszakosan cselekedni, ha szükséges.
Arra a kérdésre, hogy a feszültségek elhúzódó konfliktushoz vezethetnek-e a Közel-Keleten, Trump a Fehér Ház előtt újságíróknak azt mondta, hogy mindig van kockázat.
Ha háború van, akkor minden kockázat fennáll – mind a jó, mind a rossz
– tette hozzá.
Borítókép: Támadás érte Iránt, Teherán több pontján robbanások hallatszottak (Fotó: AFP)
