„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!" – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

Donald Trump amerikai elnök egy nyolcperces videót tett közzé a Truth Social közösségi média felületén, amelyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 8:54
Támadás érte Iránt, Teherán több pontján robbanások hallatszottak Fotó: ATTA KENARE Forrás: AFP
Trump a Truth Socialon közzétett videóban azt mondta, hogy az Egyesült Államok nagyobb harci műveleteket indított Iránban. 

US President Donald Trump steps off Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Florida, on February 27, 2026. Trump is spending the weekend at his Mar-a-Lago resort. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Donald Trump (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott

Ismételten megpróbáltunk megállapodást kötni. Megpróbáltuk.

Majd hozzátette: „megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat. Teljesen… megsemmisítjük.”

A BBC emlékeztetett: Donald Trump elnök pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Államok még nem hozott végleges döntést arról, hogy csapást mérjen-e Iránra, de hozzátette, hogy nem elégedett az irániak tárgyalási pozíciójával a nukleáris tárgyalások során. Trump szerint Irán „nem hajlandó megadni nekünk azt, amire szükségünk van”, és ragaszkodott ahhoz, hogy Irán nem rendelkezhet atomfegyverekkel.

A két ország között a héten Genfben közvetett tárgyalásokat tartottak, és mindkét fél szerint előrelépés történt a megállapodás elérése terén.

Washington fokozta a nyomást Teheránra, hogy új megállapodást kössön nukleáris programjáról, Trump pedig többször kijelentette, hogy az Egyesült Államok kész, hajlandó és képes gyorsan és erőszakosan cselekedni, ha szükséges.

Arra a kérdésre, hogy a feszültségek elhúzódó konfliktushoz vezethetnek-e a Közel-Keleten, Trump a Fehér Ház előtt újságíróknak azt mondta, hogy mindig van kockázat.

Ha háború van, akkor minden kockázat fennáll – mind a jó, mind a rossz

– tette hozzá.

Borítókép: Támadás érte Iránt, Teherán több pontján robbanások hallatszottak (Fotó: AFP)

