„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

Az Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott:

Ismételten megpróbáltunk megállapodást kötni. Megpróbáltuk.

Majd hozzátette: „megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat. Teljesen… megsemmisítjük.”

A BBC emlékeztetett: Donald Trump elnök pénteken kijelentette, hogy az Egyesült Államok még nem hozott végleges döntést arról, hogy csapást mérjen-e Iránra, de hozzátette, hogy nem elégedett az irániak tárgyalási pozíciójával a nukleáris tárgyalások során. Trump szerint Irán „nem hajlandó megadni nekünk azt, amire szükségünk van”, és ragaszkodott ahhoz, hogy Irán nem rendelkezhet atomfegyverekkel.

A két ország között a héten Genfben közvetett tárgyalásokat tartottak, és mindkét fél szerint előrelépés történt a megállapodás elérése terén.

Washington fokozta a nyomást Teheránra, hogy új megállapodást kössön nukleáris programjáról, Trump pedig többször kijelentette, hogy az Egyesült Államok kész, hajlandó és képes gyorsan és erőszakosan cselekedni, ha szükséges.

Arra a kérdésre, hogy a feszültségek elhúzódó konfliktushoz vezethetnek-e a Közel-Keleten, Trump a Fehér Ház előtt újságíróknak azt mondta, hogy mindig van kockázat.

Ha háború van, akkor minden kockázat fennáll – mind a jó, mind a rossz

– tette hozzá.

Borítókép: Támadás érte Iránt, Teherán több pontján robbanások hallatszottak (Fotó: AFP)