A britek kiürítették az teheráni nagykövetséget

Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma nemrég közleményben tudatta, hogy a teheráni diplomáciai képviseletet ideiglenesen kiürítették. A brit lépés kapcsán elindultak a találgatások, miután az amerikai haderő az elmúlt évtizedekben nem látott katonai erőket csoportosított a térségbe, a helyzet pedig a tárgyalások ellenére pattanásig feszült – írja a BBC.

A brit döntés a közlemény szerint csak elővigyázatosság

Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

Nagy-Britannia lépése már csak azért is aggodalom keltő, mert nemrég az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége is felajánlotta a nem vészhelyzeti alkalmazottaknak a távozás lehetőségét. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete azt tanácsolta a távozni kívánó alkalmazottaknak, hogy döntsenek és lehetőleg még „MA távozzanak”. A nagykövet állítólag egy e-mailben azt írta a külképviselet munkatársainak, hogy „nincs ok a pánikra, de azoknak, akik távozni szeretnének, fontos, hogy előbb tegyék ezt meg inkább, mint később”.