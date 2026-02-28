Rendkívüli

„Megsemmisítjük a rakétáikat és a rakétagyártó iparukat!” – Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban + videó

IránEgyesült KirályságEgyesült Államok

A britek kiürítették az teheráni nagykövetséget

Az Egyesült Királyság pénteken kiürítette nagykövetségét, azonban a külügyminisztérium közlemény szerint ezt csak elővigyázatosságból tették. A britek szerint ideiglenes intézkedésről van szó, azonban a növekvő amerikai katonai jelenlét aggodalomra ad okot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 5:05
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma nemrég közleményben tudatta, hogy a teheráni diplomáciai képviseletet ideiglenesen kiürítették. A brit lépés kapcsán elindultak a találgatások, miután az amerikai haderő az elmúlt évtizedekben nem látott katonai erőket csoportosított a térségbe, a helyzet pedig a tárgyalások ellenére pattanásig feszült – írja a BBC

A brit döntés a közlemény szerint csak elővigyázatosság
A brit döntés a közlemény szerint csak elővigyázatosság 
Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL / NurPhoto

Nagy-Britannia lépése már csak azért is aggodalom keltő, mert nemrég az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége is felajánlotta a nem vészhelyzeti alkalmazottaknak a távozás lehetőségét. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete azt tanácsolta a távozni kívánó alkalmazottaknak, hogy döntsenek és lehetőleg még „MA távozzanak”. A nagykövet állítólag egy e-mailben azt írta a külképviselet munkatársainak, hogy „nincs ok a pánikra, de azoknak, akik távozni szeretnének, fontos, hogy előbb tegyék ezt meg inkább, mint később”. 

Mindez egy nappal azután történt, hogy Washington és Teherán tárgyalásokat folytatott, amelyeket széles körben az Irán nukleáris ambíciói miatti háború elkerülésére irányuló utolsó kísérletnek tekintenek. 

 

Az Egyesült Államok ráadásul nem sokkal korábban egy vizsgálat után úgy határozott, hogy a Bejrútban, Libanon fővárosában található diplomáciai képviselet minden, nem létfontosságú tagjának azonnal el kell hagynia az országot. Izraelben egyébként ezt nehezen tudták volna megtenni, miután hétfőn Marco Rubio külügyminiszter az országba érkezik, ahol egyeztetéseket folytat majd Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel. 

Az Egyesült Államok egyébként azt gyanítja, hogy habár a nyár folyamán Izraellel közösen több csapást is mértek Irán kulcsfontosságú nukleáris létesítményeire, az iszlám ország azonban továbbra sem hagyott fel atom a harcászati uránfelhalmozással. A friss műhold képek alapján a nyáron megsemmisített natanzi urándúsító környékén munkálatok zajlanak. 

Irán következetesen tagadja az Egyesült Államok vádjait, azonban ez Donald Trump amerikai elnököt nem hatotta meg. 

 

Trump komoly erőket csoportosított a térségbe és több alkalommal is jelezte, hogy ez a haderő kész csapást is mérni, amennyiben szüksége. J.D. Vance amerikai alelnök nem sokkal a tegnapi Genfi találkozó előtt egyébként úgy fogalmazott, a tárgyalás központi eleme, hogy Iránnak soha nem lehet nukleáris fegyvere. 

A felek egyébként tegnap összességében pozitív tárgyalást folytattak, az ománi közvetítéssel zajló egyeztetésekről azonban bővebb információt nem osztottak meg a felek. 

Borítókép: Teherán látképe (Fotó: AFP)

add-square Támadás Irán ellen

A kanadai külügyminiszter Izrael és Irán elhagyására szólított fel

Támadás Irán ellen 6 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fábián Tibor
idezojelekmagyar

Erdélyi vagyok, a nemzetre szavazok

Fábián Tibor avatarja

Nem hagyhatjuk, hogy többségbe kerüljenek az országvesztők, Brüsszel kiszolgálói.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu