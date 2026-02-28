A britek kiürítették az teheráni nagykövetséget

Az Egyesült Királyság külügyminisztériuma nemrég közleményben tudatta, hogy a teheráni diplomáciai képviseletet ideiglenesen kiürítették. A brit lépés kapcsán elindultak a találgatások, miután az amerikai haderő az elmúlt évtizedekben nem látott katonai erőket csoportosított a térségbe, a helyzet pedig a tárgyalások ellenére pattanásig feszült – írja a BBC.
Nagy-Britannia lépése már csak azért is aggodalom keltő, mert nemrég az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége is felajánlotta a nem vészhelyzeti alkalmazottaknak a távozás lehetőségét. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete azt tanácsolta a távozni kívánó alkalmazottaknak, hogy döntsenek és lehetőleg még „MA távozzanak”. A nagykövet állítólag egy e-mailben azt írta a külképviselet munkatársainak, hogy „nincs ok a pánikra, de azoknak, akik távozni szeretnének, fontos, hogy előbb tegyék ezt meg inkább, mint később”.
Mindez egy nappal azután történt, hogy Washington és Teherán tárgyalásokat folytatott, amelyeket széles körben az Irán nukleáris ambíciói miatti háború elkerülésére irányuló utolsó kísérletnek tekintenek.
