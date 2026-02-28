A tárcavezető közlése szerint a mentesítés során csaknem 107 ezer aknát és egyéb robbanószerkezetet, valamint 470 ezer fel nem robbant eszközt távolítottak el. Hangsúlyozta: a folyamat nemcsak technikai siker, hanem erkölcsi kötelezettség teljesítése is az áldozatok és családtagjaik felé. Hozzátette, az aknamentesítés hozzájárul a családok biztonságához, a vidéki térségek fejlődéséhez, új mezőgazdasági területek hasznosításához és a turizmus erősödéséhez.

30 év után lezárult az aknamentesítés Horvátországban (Fotó: AFP/STR)