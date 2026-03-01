Oroszország február 28. és március 1. közötti éjszaka átfogó drón- és légi támadássorozatot hajtott végre Ukrajna több térségében. Az ország keleti és déli régióiból légiriadókról számoltak be, a csapások főként Odessza és Harkiv körzetét érintették – számolt be cikkében az Origo.
Orosz támadássorozat rázta meg Kelet- és Dél-Ukrajnát
Az orosz hadsereg átfogó drón- és légitámadást indított Ukrajna több régiója ellen február 28-ról március 1-re virradó éjszaka, a csapások főként Harkiv és Odessza térségét érintették. Oroszország a támadások során harci drónokat és irányított légibombákat is bevetett, valamint több frontszakaszon fokozta a légi és felderítő aktivitását is.
Harkivban a hajnali órákban robbanás történt, a városvezetés közlése szerint egy harci drón csapódott be a Saltivszkij kerületben.
Találat ért egy épületet a Sevcsenkivszkij városrészben, továbbá egy városi park környezetében is keletkeztek károk, több ingatlan ablaka betört. A hatóságok tájékoztatása alapján sérültekről nem érkezett jelentés. Az éjszaka során a drónok északi, északkeleti és déli irányból közelítették meg a várost. Odessza térségébe a Fekete-tenger felől érkeztek a pilóta nélküli eszközök.
A városban és környezetében robbanásokat lehetett hallani, ugyanakkor a helyi katonai közigazgatás vezetője szerint károkról és áldozatokról nincs információ.
További Külföld híreink
A drónok egy része Izmail irányába haladt, miközben a tengeri térségből több hullámban újabb eszközök érkeztek. A támadás során drónok mellett több régióban irányított légibombák (KAB) kilövéséről adtak jelentést.
A csapások kiterjedtek a Donyeck megyei, a Dnyipro környéki, valamint a Zaporizzsja térségre is.
Emellett a keleti és északkeleti frontszakaszon fokozott orosz taktikai légierő-tevékenységet jelentettek. A frontvonal mentén – Odessza, Herszon, Donyeck és Harkiv térségében – számottevő felderítő drónmozgást észleltek.
Borítókép: Lelőtt drón fénycsóvája (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Fennmarad a légtérzár Katarban és az Emírségekben
A magyar képviseletek folyamatosan működnek.
Súlyos bizonytalanság, meredeken emelkedő árak – évtizedek óta nem látott válság jöhet az olajpiacon
A konfliktus elhúzódása az olaj ütemes drágulását hozhatja.
Zelenszkij megszólalt az iráni háborúról: „a szomszédok elleni agresszióra végül mindig igazságos válasz érkezik”
Az ukrán elnök fárszi nyelven posztolt, így is sikerült követelésekkel előállnia.
Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéknek semmi baja nincsen, a rendszerüzemeltető cég szerint fizikailag készen áll
Szijjártó Péter emlékeztetett rá, Magyarország olajellátásának teljes biztonságát egy nagy szárazföldi vezeték és egy kiegészítő „tengeri” vezeték jelenti.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Fennmarad a légtérzár Katarban és az Emírségekben
A magyar képviseletek folyamatosan működnek.
Súlyos bizonytalanság, meredeken emelkedő árak – évtizedek óta nem látott válság jöhet az olajpiacon
A konfliktus elhúzódása az olaj ütemes drágulását hozhatja.
Zelenszkij megszólalt az iráni háborúról: „a szomszédok elleni agresszióra végül mindig igazságos válasz érkezik”
Az ukrán elnök fárszi nyelven posztolt, így is sikerült követelésekkel előállnia.
Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezetéknek semmi baja nincsen, a rendszerüzemeltető cég szerint fizikailag készen áll
Szijjártó Péter emlékeztetett rá, Magyarország olajellátásának teljes biztonságát egy nagy szárazföldi vezeték és egy kiegészítő „tengeri” vezeték jelenti.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!