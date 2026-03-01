Orosz támadássorozat rázta meg Kelet- és Dél-Ukrajnát

A drónok egy része Izmail irányába haladt, miközben a tengeri térségből több hullámban újabb eszközök érkeztek. A támadás során drónok mellett több régióban irányított légibombák (KAB) kilövéséről adtak jelentést.

A csapások kiterjedtek a Donyeck megyei, a Dnyipro környéki, valamint a Zaporizzsja térségre is.

Emellett a keleti és északkeleti frontszakaszon fokozott orosz taktikai légierő-tevékenységet jelentettek. A frontvonal mentén – Odessza, Herszon, Donyeck és Harkiv térségében – számottevő felderítő drónmozgást észleltek.

Borítókép: Lelőtt drón fénycsóvája (Fotó: AFP)