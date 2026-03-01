OroszországUkrajnalégitámadás

Orosz támadássorozat rázta meg Kelet- és Dél-Ukrajnát

Az orosz hadsereg átfogó drón- és légitámadást indított Ukrajna több régiója ellen február 28-ról március 1-re virradó éjszaka, a csapások főként Harkiv és Odessza térségét érintették. Oroszország a támadások során harci drónokat és irányított légibombákat is bevetett, valamint több frontszakaszon fokozta a légi és felderítő aktivitását is.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 10:13
Lelőtt drón fénycsóvája Forrás: AFP
Oroszország február 28. és március 1. közötti éjszaka átfogó drón- és légi támadássorozatot hajtott végre Ukrajna több térségében. Az ország keleti és déli régióiból légiriadókról számoltak be, a csapások főként Odessza és Harkiv körzetét érintették – számolt be cikkében az Origo.

Orosz támadássorozat rázta meg Kelet- és Dél-Ukrajnát Fotó: AFP

Harkivban a hajnali órákban robbanás történt, a városvezetés közlése szerint egy harci drón csapódott be a Saltivszkij kerületben.

Találat ért egy épületet a Sevcsenkivszkij városrészben, továbbá egy városi park környezetében is keletkeztek károk, több ingatlan ablaka betört. A hatóságok tájékoztatása alapján sérültekről nem érkezett jelentés. Az éjszaka során a drónok északi, északkeleti és déli irányból közelítették meg a várost. Odessza térségébe a Fekete-tenger felől érkeztek a pilóta nélküli eszközök.

A városban és környezetében robbanásokat lehetett hallani, ugyanakkor a helyi katonai közigazgatás vezetője szerint károkról és áldozatokról nincs információ.

 

A drónok egy része Izmail irányába haladt, miközben a tengeri térségből több hullámban újabb eszközök érkeztek. A támadás során drónok mellett több régióban irányított légibombák (KAB) kilövéséről adtak jelentést.

A csapások kiterjedtek a Donyeck megyei, a Dnyipro környéki, valamint a Zaporizzsja térségre is.

Emellett a keleti és északkeleti frontszakaszon fokozott orosz taktikai légierő-tevékenységet jelentettek. A frontvonal mentén – Odessza, Herszon, Donyeck és Harkiv térségében – számottevő felderítő drónmozgást észleltek.

Borítókép: Lelőtt drón fénycsóvája (Fotó: AFP)

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

